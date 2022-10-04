Заочные суды. Что думают о них белорусы, которым это грозит

Cледственный комитет (СК) Беларуси на днях опубликовал список лиц, в отношении которых начато "специальное производство" по уголовным делам. На 4 октября в этом списке восемь человек. СК РБ пригласил фигурантов в Беларусь для проведения следственных действий. В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить граждан, покинувших страну. Такие суды могут коснуться обвиняемых по статьям об акте терроризма, геноциде, наемничестве, измене государству, диверсии, создании экстремистского формирования либо участии в нем, а также по статьям о массовых беспорядках и призывах к санкциям. Фигурантов также могут заочно лишить белорусского гражданства. Что об этом думают те, в отношении кого уже начали "специальное производство"?

Спортсмены нанесли болезненный удар Лукашенко

Судить заочно в Беларуси намерены трехкратную медалистку Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы по плаванию Александру Герасименю, ранее возглавлявшую Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС). Ее обвиняют по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Заочно Герасимене грозит лишение свободы сроком до 6 лет. "Честно говоря, никак не отнеслась к этой новости. По сути, только воздух сотрясают (власти РБ. - Ред.) и эффект видимости создают", - отметила Александра Герасименя в комментарии DW. Спорсменка также заявили, что ее не волнуют решения Лукашенко, которого она считает нелегитимным.

Что касается лишения белорусского гражданства, то, по словам спортсменки, "многие уже подали на международную защиту и паспорт роли не играет". "А то, что забирают имущество, ну, так они у меня уже забрали все, забирать больше нечего", - добавила Герасименя. Напомним, ранее у титулованной пловчихи конфисковали дом в элитном минском районе Дрозды.

За "призывы к санкциям" намерены заочно судить и исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина. Он также признается, что эта новость не вызвала у него никаких эмоций. "Это ни на что не влияет и никого, по большому счету, не побеспокоило", - говорит собеседник.

То, что представители БФСС оказались в первых рядах тех, кого хотят судить заочно, Опейкин считает, неслучайным: "Удар, который демократическое спортивное сообщество нанесло по режиму, был очень болезненным лично для Лукашенко. Это радует, значит, делаем все правильно, эффективно и будем продолжать". Между тем, отмечает представитель фонда, свободные спортсмены в Беларуси не могут чувствовать себя в безопасности. Так, 30 сентября - в день спортивной солидарности - был задержан известный белорусский футболист Василий Хомутовский.

"Еще раз показать свою власть"

Журналиста и медиаменеджера Дмитрия Навошу , а также Янину Сазанович, Даниила Богдановича, Ольгу Высоцкую и Валерию Занемонскую называют администраторами Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал данные задействованных в репрессиях силовиков. Администраторов канала обвиняют в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ) и незаконном сборе и распространении персональной информации другого лица без его согласия (ч. 3 ст. 203-1 УК РБ).

"Если честно, меня слегка удивила эта новость. Есть столько опасных "террористов" и "экстремистов", кроме меня, не думал, что окажусь в первых рядах. Ожидал, что буду хотя бы в очереди после Антона Мотолько (белорусский блогер, внесен властями РБ в список террористов. - Ред.), - иронизирует Даниил Богданович. - Уже читал в интернете, что люди считают это своеобразным знаком качества. Я не склонен как-то возвеличивать эту историю. Что касается всевозможных лишений, в 2020 меня уже лишили главного права - ездить домой и видеться с друзьями и близкими, бывать в любимых местах". Богданович считает, что на нем никак не отразится заочное лишение гражданства, а имущества в Беларуси у него нет.

Янина Сазанович, в свою очередь, отмечает, что уже больше года не имеет никакого отношения к каналу "Черная книга Беларуси", но она ведет канал на Youtube "Дзікае паляванне" ("Дикая охота". - Ред.), также занимающийся деанонимизацией силовиков.

"Они это делают, чтобы еще раз показать свою власть и запугать не только тех, кто активно участвовал в протестах, но и тех, кто только хотел бы, - говорит Сазанович. - Собственности у меня никакой нет, квартира, которую они разгромили (Силовики. - Ред.) не моя, я просто была в ней прописана. Я счастлива, что мои мама и бабушка смогли выехать из Беларуси полтора года назад, думаю, если бы не выехали, маму бы забрали".

"Заочное производство лишает обвиняемых их основных прав"

"Специальное производство" начато и в отношении правозащитника центра "Весна" Дмитрия Соловьева. Ему инкриминируют провоз через границу ЕС "крупной суммы денег" (ч. 4 ст. 282), а также "подготовку лиц к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности" (ч. 2 ст. 342).

В связи с этим правозащитный центр "Весна" выпустил заявление, в котором отмечается, что настоящим мотивом преследования правозащитников является их борьба "за права человека и демократические ценности, против пыток и незаконного обращения, а также действия в защиту права на жизнь, свободу выражения мнений и мирных собраний".

"Заочное производство по уголовным делам окончательно лишает обвиняемых их основных прав, соответствующих международным обязательствам Беларуси, в том числе права на защиту, что создает предпосылки для вынесения несправедливого приговора", - также отметили правозащитники.

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