В Беларуси завели уголовное дело против блогера Мотолько

Управление Следственного комитета Беларуси по Минску возбудило уголовное дело в отношении популярного блогера Антона Мотолько. Как сообщает пресс-служба ведомства в среду, 10 марта, получены доказательства о причастности Мотолько к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных статьями Уголовного кодекса о массовых беспорядках и об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественных порядок.

С июля 2020 года Мотолько через свой Telegram-канал якобы совершал "умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям". Следователи получили "доказательства, свидетельствующие о совершении А. Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности" Беларуси.

Блогера также подозревают в том, что, находясь за пределами Беларуси и "действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, он "объединил экстремистские группы (так называемые "дворовые чаты"), создал экстремистское формирование и руководит им". Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск, говорится далее. Кроме того, следствие "проводит работу" по признанию его Telegram-канала экстремистским.

Мотолько готов "ответить за свои действия"

"В целом, ничего неожиданного", - так прокомментировал Мотолько в своем Telegram-канале заявление СК. Он рассказал, что еще в сентябре 2020 года знал, что "потиху сочиняют материалы к уголовным делам", "запрашивают в банках данные по моим "активам" и поступлениям (а там тоже все чисто), что при допросе незаконно задержанных людей периодически всплывает моя фамилия в надежде найти хоть какую-то связь".

Мотолько рассказал, что 9 июля уехал из Беларуси "по настоятельной просьбе" коллег из Telegram-канала iSANS_Belarus, которые "опасались моего задержания". "Собственно, одна из основных причин, почему я практически никогда не призывал людей к выходам на улицу и т.п. - это то, что я сам не находился в Беларуси, - написал блогер. - Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов".

Мотолько выразил готовность "ответить за все свои действия перед судом". "Но это будет объективный и независимый суд в Новой Беларуси, а не то позорище, которое сейчас именует себя "судом", - пояснил Мотолько. - Я люблю Беларусь и делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться домой".

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