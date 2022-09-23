Умер критик Лукашенко Алкаев

Экс-начальник минского СИЗО Олег Алкаев руководил командой, приводившей в исполнение смертные приговоры. В 2006 году он выпустил книгу "Расстрельная команда" о причастности высших должностных лиц Беларуси к убийствам критиков Лукашенко в 1999 году. О планируемом покушении на Алкаева западным спецслужбам сообщил Игорь Макар, бывший сотрудник "Алмаза". После смерти Алкаева DW с ним поговорила.
https://www.dw.com/ru/umer-kritik-lukasenko-alkaev-cto-stalo-s-kompromatom-na-belorusskie-vlasti/video-63215645