"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

"Я отказываюсь себя считать не только виноватым, но и в принципе жертвой," - так Дмитрий Навоша, журналист и сооснователь Sports.ru и Tribuna.com , отреагировал на новость о том, что в Беларуси против него начато "специальное производство" по уголовному делу. Фигуранты дела обвиняются в администрировании Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал данные задействованных в репрессиях силовиков. Дмитрий Навоша рассказал DW, почему не переживает из-за возможной конфискации квартиры и лишения гражданства, а также дал прогноз о том, что ждет российских спортсменов во время мобилизации.

DW: Дмитрий, как вы узнали о том, что стали фигурантом уголовного дела в Беларуси?

Дмитрий Навоша: Новость о том, что я удостоился чести быть в первой группе заочно осужденных, поступила мне от белорусских журналистов, которые попросили по этому поводу комментарий. Я тронут, не знаю, насколько заслуживаю высокого звания экстремиста, но буду теперь нести это знамя с честью. А новостью это, конечно, в полном смысле слова для меня не стало. Еще год назад у меня арестовали квартиру. "Трибуна", главное белорусское спортивное медиа, заблокирована еще с 9 августа 2020 года, то есть со дня выборов. После самое популярное спортивное медиа в Беларуси признали экстремистским сайтом.

- Стала ли новостью для вас суть претензий: то, что вас обвиняют в администрировании Telegram-канала "Черная книга Беларуси"?

- Я даже не знаю, в чем меня обвиняют. Я вижу только формальные ссылки на статьи Уголовного кодекса. Я уверен в том, что не совершал ничего противозаконного. Я занимаюсь журналистской и общественной деятельностью всю свою жизнь, моя работа на виду. Кого можно удивить тем, что за эту деятельность - будь то журналистскую, правозащитную или какую-то еще - людей из Беларуси осуждают, вешают на них адские сроки? Придут за всеми, попробуют отомстить каждому. Это такая особая черта белорусской власти: любому человек, который когда-то возвысил свой голос, попробуют хоть какую-то пакость сделать.

"Квартира, конечно же, вернется"

- Это будет первый заочный суд в стране. Никто не представляет точно, как это будет проходить процедурно. Вас пытались каким-то образом уведомить о суде?

- Нет, никаких уведомлений я не получал, если не считать уведомлениями проклятия, которые произносит в мой адрес на белорусском телевидении Азаренок и другие персонажи, а также публикации во всех этих бесконечных "ментовских" Telegram-каналах.

- Согласно новому закону вас обязательно должен представлять в суде адвокат. Вы планируете отправить своего представителя?

- У меня нет четкого ответа на этот вопрос, и он мне самому, в общем-то, интересен. Я как любой белорус, который продолжает следить за тем, что происходит в стране, понимаю, что адвокатов осталось на три дня. Это вообще, судя по всему, не способ хоть какой-либо защиты, соблюдения права, законности и так далее. Это, может быть, только способ получать какую-то информацию. Но я бы не сказал, что меня так сильно волнует, что там находится внутри этой папочки в Следственном комитете. Поэтому велика вероятность, что никакого адвоката у меня не будет. Тем более, что мало в Беларуси людей, готовых браться за какие-то дела, по которым их самих могут преследовать.

- Вы упомянули о том, что ваша квартира была арестована, ее могут конфисковать в результате этого дела, а вас - лишить вас гражданства. Какова ваша реакция?

- Я отказываюсь себя считать не только в чем-либо виноватым, но и жертвой. Я не готов жаловаться, заламывать руки и стенать. На новую квартиру я себе заработаю. И когда в Беларусь придет свобода - такая же, какой я наслаждаюсь, путешествуя и работая по всей Европе (наша компания работает в четырех странах) - квартира, конечно же, вернется. Это совершенно стандартная процедура, через которую неоднократно проходили в странах Восточной Европы после того, как в них заканчивалась диктатура.

По новому законопроекту планируют лишать гражданства активистов, осужденных по одной из 55 статей УК Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

У меня нет никакого другого паспорта (кроме белорусского - Ред.). Но я верю в силу здравого смысла. Подозреваю, что европейские страны найдут способы поддержать белорусов, которых преследуют за их гражданскую позицию. Не думаю, что кто-то из нас останется без адекватной юридической помощи. Все-таки по эту сторону белорусской границы работает цивилизация, закон, права человека. Я не склонен считать себя пострадавшим в ситуации, когда несколько тысяч белорусов находятся сейчас в тюрьмах в абсолютно концлагерных условиях, когда права многих людей нарушаются каждый день. Я работаю, живу полной жизнью, наслаждаюсь путешествиями и бизнесом. И я не считаю, что "лукашисты" смогут мне чем-то навредить, даже если у меня что-нибудь отнимут.

"Сейчас российский спорт отменен"

- Вы уехали из России, где жили, чтобы вас не выдали по запросу Минска?

- Я давно покинул Россию. Я даже прекрасно помню этот день - тогда в Москве арестовали Федуту. Это происходило с участием белорусского КГБ, и я понял, что в стране, где белорусские силовики разгуливают так же, как у себя дома, находиться больше невозможно ни дня. Меня с Россией ничего не связывает. Наша компания работает в Украине, многие сотрудники находятся в Польше, в Литве, кто-то на Кипре. Мы продолжаем вести деятельность, в общем-то, по всей Европе.

- Следующий свой вопрос хочу задать вам как эксперту в российском спорте. На ваш взгляд, что сейчас будет происходить в России в связи с мобилизацией, как она коснется российских спортсменов?

- Она уже пришла к российским спортсменам, несмотря на все их попытки прикрываться тем, что они якобы вне политики. Спортсмены почему-то не были вне политики в те моменты, когда Путин или путинская пропаганда использовали их в своих целях для укрепления своей личной власти, когда их привлекали на какие-то пропутинские мероприятия, в том числе и после начала войны. По сути, сейчас российский спорт отменен, российские футбольные сборные, российские клубы не допущены до всех футбольных соревнований. И то же самое происходит в хоккее, в других видах спорта. Я не могу сказать, что это несправедливо. Это довольно адекватная оценка ситуации со стороны мирового сообщества. И так будет до конца войны и, возможно, до конца путинизма. В значительной степени это же касается и белорусского спорта. Мне кажется, что может появиться некий механизм для возвращение российских или белорусских спортсменов в мировой спорт через неподдержку войны, через реакцию на то, что происходит с гражданским обществом в этих странах. Белорусский фонд спортивной солидарности, например, придумал интересный механизм, который называется "Антивоенная декларация", с прямым гласным заявлением спортсменов. Есть конкретные примеры, когда белорусские спортсмены, отстраненные от участия в международных соревнованиях, попали на эти соревнования, потому что есть фактически подтверждение того, что они выступают против диктатуры, против войны.

- Вопрос еще, будут ли призывать спортсменов на войну? Мы помним недавнюю историю с российским хоккеистом, которого не пустили в НХЛ и отправили служить. Может ли это сейчас повториться?

- Многие из спортсменов являются военнослужащими либо имеют погоны МВД, каких-то других силовых структур. Конечно же, они окажутся на войне. Будет ли мне их жалко? Наверное, все-таки будет, я человек довольно эмпатичный. Но все-таки вверху списка людей, которым я сочувствую, - украинские спортсмены. Уже немалое количество украинских спортсменов были ранены или даже погибли на войне. Украинское министерство спорта ведет список спортсменов и тренеров, которые пострадали как в статусе мирных жителей, так и от прямого участия в защите своей страны. Это касается даже олимпийских призеров.

"Жизнь за пределами концлагеря есть"

- Есть ли у вас какой-то прогноз, когда вы сможете вернуться в Беларусь и в Россию?

- Во-первых, я не сказал бы, что чувствую себя сильно ограниченным. Лукашистская пропаганда постоянно использует слово "беглые" в попытке унизить людей, которые живут за пределами Беларуси. Хотя подавляющее большинство из них живет полной жизнью, делает бизнес, растит детей, учит белорусский язык, что гораздо проще делать в Литве или в Польше сейчас, чем в самой Беларуси. Вообще, сама характеристика "беглых" на самом деле описывает Беларусь как концлагерь, откуда приходится бежать. Жизнь за пределами концлагеря есть. И я хочу воодушевить, рассказать, что это отнюдь не какая-то ущербная жизнь, а наоборот, гораздо более полная, чем в условиях диктатуры. При этом у меня нет никаких сомнений, что рано или поздно диктатура развалится. Она противоестественна, противоречит самой идее жизни и развития. У меня нет, к сожалению, какого-то прогноза о том, что это произойдет через три месяца. Может быть, и гораздо позже. Но это неизбежно произойдет. Все диктатуры развалились. И гораздо более крепкие, чем лукашенковская. Мы не должны про это забывать даже в самые ужасные и мрачные минуты.

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