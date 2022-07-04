Хоккеист Иван Федотов пройдет службу предположительно на севере РФ

В ситуации с серебряным призером Олимпийских игр, 25-летним вратарем сборной России по хоккею с шайбой Иваном Федотовым, который в мае заключил с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" контракт на один год и 1 июля был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы, не может быть "человеческих комментариев". Об этом заявил в понедельник, 4 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь есть закон... Какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны", - сказал Песков, порекомендовав обращаться за деталями в министерство обороны России. Информацию о местонахождении спортсмена он не привел.

Данные на этот счет разнятся. Издание "Фонтанка" 4 июля со ссылкой на источник передало, что хоккеист находится в Северодвинске (Архангельской области), где расположен 907-й объединенный учебный центр Военно-морского флота России. По сведениям издания, в "учебке" спортсмен пробудет до сентября, после чего будет принято решение о месте его службы.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Алексея Пономарева 3 июля сообщило, что Федотов ориентировочно находится в Североморске (Мурманская область), по месту возможного прохождения службы.

В 2020 году сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, к примеру, был отправлен служить на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

Обладатель Кубка Гагарина, лучший вратарь КХЛ сезона 21/22

Иван Федотов - обладатель Кубка Гагарина в составе Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), в сезоне 2021/22 годов был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он был задержан при выходе с ледовой арены в Купчине 1 июля. По данным интернет-издания Sports.ru, срок контракта Федотова с ЦСКА истек 30 июня.

Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источник, после нескольких часов в военном комиссариате на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге Федотову стало плохо, ему вызвали бригаду скорой помощи. Хоккеиста доставили в одну из городских больниц, после чего точная информация о его местонахождении перестала поступать.

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