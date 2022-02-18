 Российские хоккеисты вышли в финал олимпийского турнира | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2022

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Россия

Российские хоккеисты вышли в финал олимпийского турнира

Хоккейная команда Олимпийского комитета России выиграла второй полуфинал, победив в серии буллитов сборную Швеции. В финале россияне сыграют против финнов.

Российские хоккеисты после победы в полуфинале Олимпиады-2022

Российские хоккеисты после победы в полуфинале Олимпиады-2022

Российские хоккеисты на Олимпийских играх в Пекине обыграли сборную Швеции и вышли в финал. Матч второго полуфинала в пятницу, 18 февраля, завершился со счетом 2:1. Первый гол на 15-й секунде второго периода забил россиянин Антон Слепышев. В третьем периоде счет сравнял швед Антон Ландер.

К окончанию основного и дополнительного времени счет оставался равным. Исход игры решился по буллитам. Шведы забили две шайбы, россияне - три, победную из которых забросил 20-летний Арсений Грицюк.

Россияне будут защищать титул олимпийских чемпионов

В финале хоккейного турнира команда Олимпийского комитета России (ОКР) сразится с Финляндией, которая в ходе первого полуфинала одержала победу над Словакией со счетом 2:0. 19 февраля состоится матч за третье место. Финал хоккейного турнира пройдет в последний день пекинской Олимпиады 20 февраля.

Россияне являются чемпионами предыдущей Олимпиады. В Пхёнчхане в 2018 году команда хоккеистов из России обыграла в финале сборную Германии со счетом 4:3.

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    Автор: Инга Ваннер


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