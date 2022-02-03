Снег на Олимпиаде-2022 в Пекине. За что критикуют Китай?

Зимней Олимпиады без снега не бывает - или такое все же возможно? Еще до начала нынешних зимних Олимпийских игр в Пекине тема использования там искусственного снега стала одной из главных, вызвавших бурные дискуссии - наряду с критикой прав человека в стране, коронавирусом и скандалом вокруг официального мобильного приложения на Олимпиаде.

Для искусственного снега понадобится вода

Хотя Оргкомитет Олимпиады в Пекине пообещал провести игры, которые не навредят окружающей среде, у многих есть сомнения на этот счет, и они небезосновательны. В частности, это касается снега, который будет лежать на спортивных трассах. Накануне Олимпиады официально сообщалось о том, что потребуется 186 тысяч кубических метров воды, чтобы получить достаточное количество снега на олимпийских площадках.

Кармен де Жон (Carmen de Jong), профессор гидрологии в Университете Страсбурга, считает, что на самом деле потребуется намного больше воды. "186 000 кубических метров воды - это более-менее то количество, которое требуется для того, чтобы снег лежал лишь на одной лыжной трассе", - письменно отвечает де Жон на вопросы DW. - Но это далеко от настоящих цифр, которые составляют почти 2 млн кубических метров".

Более конкретно показывают ситуацию следующие цифры: "В Альпах для того, чтобы обеспечить снегом один гектар трассы, требуется от 3000 до 6000 кубометров воды", - поясняет де Жон. По ее словам, "для пекинской лыжни необходимо в два-три раза больше воды, это означает более 10000 кубометров на гектар. Причина в том, что тамошний климат не подходит для искусственного снега".

Искусственный снег на олимпийских объектах в Китае

Экологические последствия для Китая

Чжанцзякоу, где будут проходить соревнования по лыжам, является самым сухим регионом во всем Китае. Там почти нет осадков. Поэтому вода для снежных пушек должна быть привезена на горы северо-восточнее Пекина издалека. Поскольку в этом регионе к тому же еще и ветрено, необходимо в два-три раза больше воды, чем при идеальных условиях.

Оргкомитет Олимпиады не видит в этом никаких проблем. Там сообщили DW, что "все олимпийские объекты, где будут проходить соревнования, прошли контроль" и "получили высокую похвалу от экспертов". При этом, "чтобы оборудовать все площадки, где будут проходить соревнования, и быть уверенным в том, что все атлеты будут выступать при одинаковых условиях", независимо от снежного покрова необходимо использовать искусственный снег на всех спортивных трассах.

Опасения в связи с тем, что интенсивная работа "снежных пушек" повлияет на снабжение региона водой и на окружающую среду, Оргкомитет не разделяет. Между тем China Water Risk, экологическая организация в Гонконге, придерживается другого мнения: в ее докладе, опубликованном в 2019 году, говорится, что Пекин - город, "экстремально бедный на воду", и что локальные водные ресурсы на человека в Чжанцзякоу составляют меньше чем одна пятая от среднего национального показателя.

Настоящего снега нет

Оргкомитет Олимпиады подкрепляет свою позицию тем, что в ноябре 2021 года как в Яньцине, так и в Чжанцзякоу были сильные снегопады. Эти снежные бури создали благоприятные условия для того, чтобы сократить запасы воды, необходимые для искусственного снега. Но с этим утверждением не согласна гидролог де Жон. "В горах почти нет снега, поэтому Олимпиада будет проходить на 100 процентов с искусственным снегом", - пишет она DW.

"Тот факт, что мы на Олимпиаде-2022 будем соревноваться на искусственном снегу, является еще одним свидетельством того, что происходит в мире и того, как будет выглядеть наше будущее", - говорит американская лыжница Райвер Рэдемас (River Radamus) в подкасте DW Living Planet. "Это снег, мы можем участвовать в соревнованиях, у нас будут хорошие условия, но это не соответствует духу Олимпийских игр, и это не то, чего я ожидаю от будущего. В мире все еще есть много снега, и я думаю, если мы сохраним климат на планете, снег будет и в будущем", - говорит спортсменка.

Подготовка к Олимпиаде-2022. На лыжной трассе будет искусственный снег

Искусственный снег и окружающая среда

Не только искусственный снег вызывает критику, но и прочий вред, наносимый в ходе Олимпиады окружающей среде. Строительство новых спортивных объектов для Олимпийских игр давно является темой горячей дискуссии. Яньцин и Чжанцзякоу, где будут проходить соревнования, находятся в национальном парке Суншань. Но Оргкомитет Олимпиады указывает на то, что в обоих местах была проведена независимая экспертиза о влиянии строительства на окружающую среду. Флору и фауну пытались защитить насколько возможно - во время строительства были запрещены ночные работы и сооружены специальные коридоры для диких животных.

Кармен де Жон с этим не согласна: "В 2015 году китайские биологи указали на эту проблему и рекомендовали перенести олимпийские объекты в другое место". В прошлом году де Жон начала сравнивать карты и фото в Google и установила, что площадки не были перенесены, а были передвинуты границы национального парка. "Места проведения соревнований остались, а 1100 гектаров заповедной территории были зачеркнуты, это около 25 процентов общей площади. Ядро, центральная часть национального парка была разрушена лыжней, подъездными путями, площадками для вертолетов, парковками и трассами", - подчеркнула ученая.

Эрозия почвы и наводнения

К тому же направление новых лыжных трасс также является проблемой. "Многие из них проложены слишком отвесно, что контрпродуктивно для защиты почвы от эрозии. В Яньцин в будущем можно ожидать сильную эрозию и наводнения", - пишет ученая.

Согласно ее прогнозам, "эрозия повлияет на экосистему, русла рек будут забиты и рыба задохнется. Эрозия может повлиять и на инфраструктуру водоснабжения населения, каналы и водохранилища будут переполнены. Высокое содержание микрочастиц может повлиять на качество питьевой воды".

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