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Дзюдоист из Казахстана сотворил сенсацию на Олимпиаде-2024

Роман Сулима
27 июля 2024 г.

Елдос Сметов завоевал "золото" в весовой категории до 60 килограммов на Олимпийских играх в Париже. В финале он одолел бронзового призера Игр-2020 Луку Мхеидзе, представляющего Францию.

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Олимпийский чемпион Елдос Сметов
Олимпийский чемпион Елдос Сметов Фото: Ludvig Thunman/BILDBYRÅN/picture alliance

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, принес в субботу, 27 июля, первую золотую медаль своей стране на Олимпийских играх в Париже. В финале Сметов одолел бронзового призера прошлой летней Олимпиады Луку Мхеидзе, представляющего страну-хозяйку нынешних Игр, Францию.

Чемпион мира-2023 Франсиско Гарригос из Испании, который уступил Сметову в полуфинале турнира, принес Испании первую за 24 года медаль в дзюдо, завоевав бронзу. Бронза также у японца Рюдзю Нагаямы, призера первенств планеты.

Ранее по ходу турнира Елдос Сметов победил дзюдоиста из Нидерландов Торнике Чакадуа, украинца Дильшота Халматова и представителя Тайваня Яна Юнвэя. Это первое олимпийское "золото" Сметова. Дзюдоист из Казахстана теперь имеет полную коллекцию олимпийских наград: на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал "серебро", а в Токио три года назад - "бронзу".

Олимпиада-2024 в Париже

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Помимо привычных олимпийских дисциплин, на Играх во Франции будут представлены брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Соревнования по последнему пройдут во Французской Полинезии, расположенной в южной части Тихого океана в более чем 15 000 километрах от Парижа.

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