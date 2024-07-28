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Дзюдоистка Келдиёрова из Узбекистана взяла "золото" ОИ-2024

Роман Сулима
28 июля 2024 г.

Диёра Келдиёрова, выступающая в весовой категории до 52 кг, стала первой дзюдоисткой в истории Узбекистана, поднявшейся на верхнюю ступень пьедестала на летних Олимпийских играх.

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Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова
Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова Фото: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Дзюдоистка Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Париже, в финале турнира в весовой категории до 52 кг, одолев Дистрию Красничи из Косово в воскресенье, 28 июля. Келдиёрова стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, поднявшейся на верхнюю ступень пьедестала на летних Олимпиадах. До этого узбекистанские дзюдоисты выигрывали два "серебра" в 1996 и 2008 годах, уступая в финалах.

Кроме того, 26-летняя спортсменка получила первое "золото" своей страны среди женщин в рамках летних Олимпийских Игр. До этого в истории Узбекистана была только одна золотая медаль, добытая фристайлисткой Линой Черязовой на зимней Олимпиаде 1994 года. А в последний раз соотечественники Келдиёровой поднимались на олимпийский пьедестал в Пекине в 2008 году.

Действующий тренер Диёры Келдиёровой - немецкий дзюдоист Марко Шпитка (Marko Spittka), бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Путь Келдиёровой к победе

Первой соперницей Келдиёровой в 1/8 финала стала наиболее титулованная спортсменка в своей весовой категории: японка Ута Абэ. Она - действующая олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира, которая до этого случая не проигрывала на мировых турнирах по дзюдо c 2019 года. Всего за минуту до конца их поединка представительница Узбекистана смогла провести победный прием "иппон" - положить соперницу на спину. В течение нескольких минут после поединка мир в прямом эфире наблюдал настоящую трагедию с участием Абэ и ее тренера.

В четвертьфинале Келдиёрова одолела немецкую дзюдоистку Машу Бальхаус (Mascha Ballhaus), в полуфинале - француженку Амандин Бюшар. "Это потрясающее чувство - первая золотая медаль для Узбекистана, да еще и от женщины. Я так счастлива", - сказала Келдиёрова после победы. Она также добавила, что Абэ Ута - "большая чемпионка" и что она ее уважает и любит, но "сегодня мой день".

Олимпиада-2024 в Париже

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Помимо привычных олимпийских дисциплин, на Играх во Франции будут представлены брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Соревнования по последнему пройдут во Французской Полинезии, расположенной в южной части Тихого океана в более чем 15 000 километрах от Парижа.

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