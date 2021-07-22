 Пять главных вопросов и ответов об Олимпиаде-2022 в Пекине | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 04.02.2022

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Пять главных вопросов и ответов об Олимпиаде-2022 в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут особенными. Где и как пройдут соревнования? Какие ограничения ждут спортсменов и зрителей? Обзор DW.

Подготовка трассы к соревнованиям. На фото: Национальный конькобежный овал в Пекине

Подготовка трассы к Олимпиаде-2022. На фото: Национальный конькобежный овал в Пекине

4 февраля в Пекине официально стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. DW отвечает на важные вопросы, касающиеся Олимпиады. 

Кто участвует в Олимпиаде-2022?

Не менее 2900 спортсменов более чем из 90 национальных спортивных федераций. В заявке Германии - 149 атлетов, за сборную Олимпийского комитета России выступят 212 "нейтральных спортсменов", больше всех у команды США - 223. Факты для книги рекордов: в составе сборной ФРГ - самая возрастная участница Олимпиады, 49-летняя конькобежка Клаудиа Пехштайн (Claudia Pechstein), для нее это уже восьмые игры (!).

Всего до 20 февраля на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей - на семь больше, чем четыре года назад в корейском Пхенчхане. В программу были добавлены, например, соревнования со смешанными командами - в целом изменения коснулись шорт-трека, лыжного фристайла, прыжков с трамплина, бобслея и сноуборда.

Есть ли на этих играх суперзвезды, за которыми следят все? Есть, но немного. Стоит выделить, пожалуй, горнолыжницу Микаэлу Шиффрин из США, а также действующего олимпийского чемпиона в фигурном катании, японца Юдзуру Ханю, и голландскую конькобежку Ирене Вюст. Надежды немецкой сборной на медали связаны прежде всего с мастерами санно-бобслейной трассы - саночниками Феликсом Лохом (Felix Loch) и Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) и бобслеистом Франческо Фридрихом (Francesco Friedrich).

Лыжный трамплин Биг-эйр Шоген, построенный в том числе на крыше бывшего сталелитейного завода

Лыжный трамплин "Биг-эйр Шоген", построенный в том числе на крыше бывшего сталелитейного завода

Где и как пройдут соревнования? Только в Пекине?

Игры проходят на трех основных спортивных площадках: в Пекине, и частично в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Все олимпийские площадки связаны между собой скоростной железной дорогой. В китайской столице будут разыграны медали по хоккею, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию и керлингу. Для этого удалось перестроить часть спортивных сооружений, оставшихся еще с Летней олимпиады 2008 года, - с нуля был построен только Национальный конькобежный овал. Особенной можно считать трассу для соревнований по сноуборду и фристайлу, построенную в бывшей промзоне.

В Яньцине, расположенном в 75 километрах от олимпийской деревни, пройдут соревнования по горнолыжным видам спорта, бобслею и санному спорту. До Чжанцзякоу еще дальше - 180 километров, там сразятся между собой в частности биатлонисты, сноубордисты, лыжники и прыгуны с трамплина. Ради проведения Игр природоохранную зону вокруг Чжанцзякоу и Яньцина урезали на четверть.

Настоящего снега, судя по прогнозу погоды, вероятно, или не будет совсем или будет так мало, что организаторы не исключили, что все игры пройдут с использованием искусственного снега.

Что в КНР с антиковидными ограничениями - строго?

Пекин принимает видимые усилия, чтобы обеспечить обещанное им: тщательно организованные зимние Олимпийские игры. КНР в борьбе с пандемией коронавируса придерживается строгого курса "No-Covid", пытаясь жесткими мерами - массовыми тестами, ограничениями контактов вплоть до региональных локдаунов - ограничить распространение ковида. Китай ставил своей целью не допустить в стране распространения варианта вируса "омикрон", но достичь этой цели не удалось.

Сразу по приземлению в Пекине всем участникам Игр надо сдать тест на ковид

Сразу по приземлению в Пекине всем участникам Игр надо сдать тест на ковид

Тем не менее все приезжающие в страну обязаны сдавать тесты до и после прилета и получают право передвигаться строго внутри "замкнутой сети контактов". В случае позитивного теста на ковид придется уйти на 10-дневный карантин в специальный отель. Освободиться можно раньше, если два теста с перерывом в 24 часа будут отрицательными.

Обязательными являются ежедневные ПЦР-тесты, результаты тестирования загружаются в официальное мобильное приложение Олимпиады My2022. Туда же следует выкладывать данные о температуре тела и своем самочувствии. Приложение вызвало критику в связи с сомнениями в том, насколько оно защищает личные данные пользователей.

"Безопасность и здоровье наших участников - это наш важнейший приоритет", - заверил в очередной раз официальный представитель оргкомитета Игр в Пекине Чжао Вэйдун, выступая перед журналистами за два дня до открытия Олимпиады. Несмотря на строгие меры, зрителей на соревнования допустят - но только ограниченное число и только граждан самой КНР. Зрителей из-за рубежа не будет, свободную продажу билетов остановили еще в январе.

Что с бойкотом Западом пекинских Игр?

Систематическое подавление уйгуров и тибетцев, разгром оппозиции в Гонконге, расширение слежки за своими гражданами, инцидент с китайской теннисисткой Пэн Шуай - эти и другие нарушения прав человека стали поводом для дипломатического бойкота зимних Игр со стороны ряда государств Запада. Это означает, что на открытие Олимпиады не приедут лидеры или высокопоставленные чиновники таких стран, как США, Великобритания, Япония и ФРГ.

А вот президент РФ Владимир Путин приедет, хотя официально сборная России до Игр не допущена из-за допинговых нарушений, выступая поэтому в качестве "нейтральных спортсменов" под флагом Олимпийского комитета РФ. Формально и Путин посещает Олимпиаду не по приглашению МОК, а по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня.

Игры в Пекине подверглись международной критике. На фото: демонстрация в Австралии летом 2021 года

Игры в Пекине подверглись международной критике. На фото: участник демонстрации в Австралии летом 2021 года

Цензура для спортсменов? Пекин пригрозил, МОК промолчал

"Любое высказывание и любое поведение, которое нарушает дух олимпийского движения, а также нарушает законы и нормы КНР будет иметь последствия", - пригрозил спортсменам замглавы Оргкомитета пекинских Игр Ян Шу. Согласно хартии МОК, политические высказывания разрешены в ходе пресс-конференций, интервью и в соцсетях, и не допускаются только во время проведения соревнований и вручения наград. МОК, однако, пошел на уступки Пекину, судя по тому, что участвующим в Играх олимпийцам дали дополнительное указание "соблюдать действующие законы", в деталях не уточняя, что имеется в виду.

Так или иначе, сомнительно, что кто-либо из спортсменов решится на публичную критику ситуации в КНР, будь то политическая ситуация или соблюдение прав человека. Объединение "Атлеты Германии" советует этого не делать, ссылаясь на отсутствие поддержки со стороны МОК. Как в интервью телеканалу ZDF прокомментировал настроения немецкой делегации на Олимпиаде ее руководитель Дирк Шиммельпфенниг (Dirk Schimmelpfennig), "у нас игры с двумя факторами неопределенности: первый это ковид, второй - это Китай".

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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