В Пекине завершилась спортивная часть зимних Игр-2022

В Пекине завершилась спортивная часть зимних Олимпийских игр 2022 года. Последний комплект наград в воскресенье, 20 февраля, разыграли хоккеисты. В финале турнира по хоккею с шайбой среди мужчин сборная Финляндии победила команду Олимпийского комитета России - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Счет открыли россияне: на 8-й минуте отличился Михаил Григоренко. На 24-й минуте Вилле Покка забросил ответную шайбу, а в самом начале третьего периода, на 41-й минуте Ханнес Бьёрнинен установил окончательный результат встречи, лишив россиян титула чемпионов. Для финнов это золото стало первым в истории на олимпийском хоккейном турнире.

В тройку лучших вошли Норвегия, ФРГ и Китай

По итогам пекинской Олимпиады первое место в неофициальном медальном зачета заняла Норвегия, на счету которой - 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. На втором месте - Германия с 12 золотыми, 10 серебряными и 5 бронзовыми медалями, на третьем - Китай (9-4-2).

Кроме них, в пятерку лучших вошли США (8-10-7) и Швеция (8-5-5). Команда Олимпийского комитета России - на 9-м месте с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Однако по общему числу наград - 32 - атлеты из России уступили лишь Норвегии.

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