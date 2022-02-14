Комментарий: Когда скандалы с допингом хоть чему-то научат Россию?

Когда в организме 15-летней спортсменки находят препарат, который обычно прописывают пожилым пациентам со стенокардией, становится понятно, что здесь что-то не сходится. Кроме прочего, потому, что триметазидин допущен к использованию далеко не везде. Например, в Германии в обращении нет ни одного лекарства, в состав которого он входит.

Наиболее распространенными побочными эффектами являются сонливость, головная боль, кожная сыпь, несварение желудка и слабость, но это - детали. Если смотреть на картину в целом, видно, что до сих пор нераскрытое дело о допинге фигуристки Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх в Пекине - лишь еще одна из череды странностей, связанных с темой "допинг и Россия".

Андреас Штен-Цимонс

После скандала с систематическим применением допинга во время зимних Игр в Сочи, разоблачений со стороны таких информаторов как медэксперт Григорий Родченков или легкоатлетка Юлия Степанова, после отстранения Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов от участия в соревнованиях и запрета для россиян на выступление под флагом своей страны, который продолжает действовать и в Пекине, ответственные лица в российском спорте, похоже, так ничему и не научились.

Санкции против России смехотворны

Если подозрение в применении Валиевой допинга окончательно подтвердится и выяснится, что ответственность за него несет не сама спортсменка, нужно будет, наконец, принять последовательные меры.

Фактический и полный запрет для всех спортсменов (и их официальных лиц) из России на участие в Олимпиаде может возыметь действие, хотя он и будет очень болезненным, в первую очередь, для спортсменов. Лучше всего будет, если такой запрет будет действовать в период нескольких Олимпиад, как предлагал экс-глава WADA Ричард Паунд.

Ведь если говорить начистоту: действующее отстранение России от Олимпийских игр еще не заставило РФ переосмыслить ситуацию. По большому счету оно просто смехотворно.

Во время церемонии награждения звучит не российский гимн, а музыка Чайковского, и развевается при этом знамя с символикой Российского олимпийского комитета (РОК). Но ведь на пьедестале почета стоят спортсмены из России. Они привозят на родину медали. А на их официально "нейтральной" олимпийской форме неизменно присутствуют белый, синий и красный цвета - то есть цвета национального флага РФ, запрещенного к использованию на Олимпиаде.

На церемонии открытия Олимпиады в Пекине даже присутствовал президент России Владимир Путин. А ведь запрет МОК касается его точно так же, как и других официальных представителей российского государства. Хотя это формальное препятствие удалось обойти путем личного приглашения Путина со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Не удивительно, что от такого, "смягченного" отстранения России не больно.

Несправедливость по отношению к Валиевой

Трагично в ситуации вокруг Камилы Валиевой то, что жертвой оказалась несовершеннолетняя, по сути еще ребенок. И на своей хрупкой спине ей приходится выносить последствия масштабного противостояния. Это несправедливо. Ведь, в конце концов, Валиева годами усердно тренировалась ради того, чтобы побороться за олимпийское золото в Пекине. Если учесть, как быстро закатывалось солнце карьеры многих российских фигуристок в прошлом - в очень юном возрасте они добивались выдающихся результатов, а потом также быстро уходили в тень - не исключено, что для Валиевой эта Олимпиада станет единственной.

Да, ей разрешили принять участие в соревновании в одиночном разряде в Пекине, но при этом Камила Валиева находится под тщательным наблюдением и сильным давлением извне. Очевидно, что она такого себе не желала. Ведь она знает, что, возможно, уже скоро ей придется вернуть свои медали и что на какое-то время ее могут отстранить от участия в соревнованиях.

Так что даже если отвлечься от таинственного кардиопрепарата, который обнаружили у нее в крови, вряд ли кому-нибудь сейчас захочется оказаться на месте Валиевой.

Автор: обозреватель DW Андреас Штен-Цимонс.

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