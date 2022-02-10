 Пекин: Разбирательство из-за возможного допинга фигуристов из РФ продолжается | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2022

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Россия

Пекин: Разбирательство из-за возможного допинга фигуристов из РФ продолжается

На Олимпиаде в Пекине отложили церемонию награждения победителей в командном турнире фигуристов после того, как Камилу Валиеву, по данным СМИ, уличили в применении триметазидина.

Российская фигуристка Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева

На Олимпийских играх в Пекине на неопределенное время отложена церемония награждения фигуристов, принимавших участие в командном турнире. По данным СМИ, причина заключается в подозрительной допинг-пробе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, выигравшей золото в составе команды и являющейся одной из главных претенденток на победу в турнире одиночниц. Международный олимпийский комитет (МОК) в четверг, 10 февраля, продолжил разбирательство. Валиева в четверг вышла на плановую тренировку.

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе, присутствовавшая на тренировке, отказалась от комментариев, заявив, что "не занимается сплетнями". Сама фигуристка после тренировки не стала общаться с журналистами. Между тем, издание Sports.ru со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова написало, что с Валиевой "сняли временное отстранение". "Сборной ОКР оставили золото командного турнира в Пекине. Но WADA может опротестовать это решение в CAS", - цитирует портал слова Митькова.

На пресс-конференции МОК утром в тот же день официальный представитель организации Марк Адамс не предоставил никакой новой информации в этой связи. Он отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном положительном допинг-тесте Валиевой, назвав их спекуляциями. Адамс подчеркнул, что возникла некоторая ситуация, для которой необходимы консультации.

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) подчеркнули, что МОК не сделал никакого заявления. "Камила Валиева не отстранена", - цитирует слова представителя организации Sports.ru.

Валиева могла применять кардиологический препарат триметазидин

Официальной причиной переноса церемонии награждения в командном турнире по фигурному катанию названы юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) по одному из медалистов. По данным РБК и "Коммерсанта", речь идет о следах кардиологического препарата триметазидин в допинг-пробе Валиевой. Он используется для профилактики приступов стенокардии и в 2014 году был внесен в разряд запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). По механизму действия триметазидин аналогичен также запрещенному мельдонию, который уже неоднократно являлся причиной отстранения атлетов.

Наиболее известным случаем применения триметазидина в качестве допинга стал скандал вокруг китайского пловца Сунь Яна, дисквалифицированного в 2014 году на три месяца, напоминает AP. На Олимпиаде в Пхёнчхане российская бобслеистка Надежда Сергеева после уличения в применении данного препарата была дисквалифицирована на восемь месяцев.

WADA не обязана называть уличенных в допинге несовершеннолетних атлетов

Согласно антидопинговому кодексу WADA, совершившие допинговые нарушения спортсмены должны быть публично названы, но данное правило не действует в отношении несовершеннолетних. Бывший генеральный директор организации Дэвид Хоуман в интервью Reuters назвал необычным, что положительный результат на допинг получен между соревнованиями и церемонией награждения. "Обычно спортсмен в таком положении был бы немедленно дисквалифицирован, но здесь этого не произошло", - указал он.

О задержке награждения фигуристов написало Inside the Games

 Российские фигуристы, выступающие из-за связанных с допингом санкций Международного олимпийского комитета (МОК) под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), победили в командных соревнованиях 7 февраля. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля в 21 час по местному времени, но пока не была проведена. В ISU заявили, что задержка была вызвана юридическим вопросом. "Вчера внезапно возникла ситуация, требующая юридических консультаций с МОК", - сообщил собеседник изданию Inside the Games, которое первым сообщило о скандале вокруг российских фигуристов.

В командных соревнованиях фигуристов россияне набрали 74 очка и обеспечили себе досрочно первое место. Команду ОКР в мужском одиночном катании представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, от спортивных пар участвовали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, от танцевальных пар - Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро выиграла сборная США (65 очков), бронзу - сборная Японии (63 очка).

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