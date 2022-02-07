Российские фигуристы завоевали золотую медаль на Олимпиаде в командном турнире

Россияне в понедельник, 7 февраля, одержали победу в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине, набрав в общей сложности 74 очка. Второе место досталось сборной США (65 очков), бронзовую медаль завоевали спортсмены из Японии (63 очка).

В мужском одиночном катании российскую команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Итоговое первое место российские фигуристы обеспечили себе досрочно перед заключительной дисциплиной - произвольной программой в женском одиночном катании. Но для юридического оформления командной победы по регламенту требовалось, чтобы представлявшая Россию в произвольном прокате Камила Валиева просто исполнила свой номер до конца. За свой прокат спортсменка в итоге заработала 178,92 балла, и ее результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы.

Это золото командного олимпийского турнира фигуристов стало для России вторым в истории. В первый раз российская команда победила на Играх в Сочи в 2014 году. В Пхенчхане четырьмя годами позже россияне стали вторыми, уступив канадцам.

Сейчас на счету российских спортсменов две золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

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