 Спортсмены из ФРГ и РФ получили первые медали Олимпиады в Пекине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.02.2022

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Мир

Спортсмены из ФРГ и РФ получили первые медали Олимпиады в Пекине

Первый медальный день зимней Олимпиады принес серебро немецкой лыжнице Катарине Альтхаус. А команда ОКР завоевала в Китае серебро и бронзу.

Германская лыжница Катарина Альтхаус на зимней Олимпиаде в Китае

Катарина Альтхаус на зимней Олимпиаде в Китае

Первый медальный день XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине не оставил без наград спортсменов из Германии. Так, Катарина Альтхаус (Katharina Althaus) в субботу, 5 февраля, получила серебро в прыжках на лыжах с трамплина в индивидуальном первенстве. "Разумеется, я надеялась, что на сей раз удастся (получить золотую медаль. - Ред.). Но радость переполняет. Я мегасчастлива", - приводит слова немки агентство SID. По сумме двух прыжков уроженка Баварии набрала 236,8 балла, уступив словенке Урше Богатай (239 баллов).

Первая золотая медаль Олимпиады досталась норвежке Терезе Йохауг в лыжной гонке. Обладательницей олимпийского серебра в этой категории стала россиянка Наталья Непряева.

Бронза команды ОКР в биатлоне

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов на зимних Олимпийских играх в Пекине

Биатлонисты Нигматуллина, Латыпов, Резцова и Логинов

Смешанная эстафета в Чжанцзякоу принесла команде Олимпийского комитета России еще одну награду. Биалонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли в соревновании третье место, уступив сборным Норвегии и Франции.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица КНР стала первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиады. По итогам первого медального дня в тройку лучших в неофициальном зачете входят Норвегия, Словения и Китай. Российские олимпийцы делят седьмое место с канадцами, Германия занимает девятую строчку.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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