В Пекине стартовала церемония открытия зимней Олимпиады-2022

В Пекине с торжественной церемонии открытия в пятницу, 4 февраля, стартовал первый этап зимних Олимпийских игр. Торжества начались ровно в 20.00 по местному времени (в 13.00 по центральноевропейскому) на Национальном стадионе китайской столицы, известном также как "Птичье гнездо". Несмотря на опасения, связанные с распространением пандемии коронавируса, его заполнили около 25 000 зрителей.

Ровно 4928 дней назад на этом же месте открывались Летние Игры 2008 года. Таким образом, Пекин стал первым городом, который получил право принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Самым высокопоставленным гостем является председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, который открыл Игры. Около 30 глав государств, включая президента России Владимира Путина, заявили о своем участии - значительно меньше, чем в "непандемические" времена, но все же в два раза больше, чем на летней Олимпиаде в Токио шестью месяцами ранее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом также в списке приглашенных.

За гендерное равенство

Самым продолжительным пунктом в программе двухчасовой церемонии, во время которой соблюдаются самые строгие меры безопасности и гигиены для посетителей, является парад с участием спортсменов – представителей национальных сборных, во время которого впервые на зимних Играх (как и летом 2021 года в Токио) у каждой команды знаменоносцев двое - женщина и мужчина, что по замыслу Международного олимпийского комитета (МОК) позволит соблюсти гендерное равенство. От немецкой команды это пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клаудия Пехштайн (Claudia Pechstein) и ас бобслея Франческо Фридрих (Francesco Friedrich).

Ряд стран объявили Играм дипломатический бойкот

Из-за массовых нарушений Китаем прав человека целый ряд западных стран объявил зимней Олимпиаде-2022 дипломатический бойкот. На ее открытии не присутствуют официальные представители США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Литвы. Власти Германии официально не присоединились к дипломатическому бойкоту состязаний, однако представители правительства ФРГ еще до их начала объявили, что не поедут на зимние Олимпийские игры в Пекин.

Зимняя Олимпиада-2022 продлится до 20 февраля.

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