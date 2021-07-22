 Немецкие победители Олимпиады в Пекине получат по 20 000 евро | Новости из Германии о Германии | DW | 03.02.2022

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Германия

Немецкие победители Олимпиады в Пекине получат по 20 000 евро

В Германии названы суммы премий для олимпийцев - чемпионов и обладателей серебра и бронзы.

Чаша для олмипийского огня и флаг зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Символика зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Каждая золотая медаль, полученная германскими спортсменами в ходе предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, принесет призовые в размере 20 тысяч евро. Об этом Фонд поддержки немецких спортсменов Deutsche Sporthilfe сообщил в среду, 2 февраля. Обладатели серебра и бронзы будут вознаграждены 15 и 10 тысячами евро соответственно. Спортсмены, занявшие места с 4-го по 8-е, получат от 1,5 до 5 тысяч евро. Принцип награждения за успехи в эстафетах и ​​командных соревнованиях на момент публикации не был определен.

После зимней Олимпиады, состоявшейся в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году, было распределено в общей сложности более 750 000 евро, отметили в организации. Общих размер призовых после XXXII летней Олимпиады в Токио составил 1,35 млн евро, напоминает агентство dpa.

Названы имена немецких олимпийцев-флагоносцев

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а XIII Паралимпийские зимние игры - с 4 по 13 марта. Флаг Германии на церемонии открытия будут нести пятикратная олимпийская чемпионка, конькобежка Клаудиа Пехштайн (Claudia Pechstein) и двукратный олимпийский чемпион, бобслеист Франческо Фридрих (Francesco Friedrich), сообщил Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB).

Дипломатический бойкот Игр в Пекине

Столица КНР станет первым городом, принимающим в своей истории и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Ряд стран объявили о дипломатическом бойкоте предстоящих Игр, объяснив свое решение нарушениями прав человека, в том числе этнических меньшинств в Китае.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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