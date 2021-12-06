Дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине: поддержат ли его ФРГ и ЕС?

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Уже четыре страны объявили о дипломатическом бойкоте зимних Игр в Пекине. Китай грозит им контрмерами. Новое правительство в Берлине пока призывает подходить к вопросу бойкота "очень аккуратно".
Едва приступив к работе, новое правительство Германии оказалось перед необходимостью принимать внешнеполитическое решение, которое может иметь далекоидущие последствия: 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о дипломатическом бойкоте Вашингтоном зимней Олимпиады в Китае.
"Администрация Байдена не будет направлять на зимние Олимпийские и Паралимпийские Игры 2022 года в Пекине дипломатов или иных официальных представителей. Причина - продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека", - отметила Псаки, добавив, что решение не касается американских спортсменов, которые интенсивно готовятся к участию в Играх.
На сегодняшний день о поддержке дипломатического бойкота зимних Игр в Китае, они пройдут с 4 по 22 февраля, уже заявили Австралия, Великобритания и Канада. Об отказе официального Токио отправлять в Пекин членов правительства сообщила 8 декабря со ссылкой на источники газета Sankei. Окончательное решение по этому вопросу, указало издание, Япония примет с учетом действий партнеров по G7 и реакции КНР. В то же время французские власти пока отказываются вслед за США не посылать на Олимпиаду в Пекин своих представителей.
Уже известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) не планирует поездку в Пекин во время проведения там Олимпиады. Но, как подчеркнула официальный представитель главы государства в интервью общественно-правовой медиакомпании ARD, "таких планов не было и до объявленного США решения о бойкоте".
Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает, что такие вопросы, как дипломатический бойкот Олимпиалы, "нужно обсуждать очень аккуратно". "Олимпийские игры - это всегда вклад в сосуществование в мире", - прокомментировал он ситуацию в интервью телеканалу издания Die Welt, пообещав принять решение после консультаций с европейскими партнерами.
При этом зампредседателя Европарламента и замглавы входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер (Nicola Beer) призвала ЕС однозначно занять на сторону США. "Европейский Союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних Игр", - сказала она в интервью изданиям медиагруппы Funke.
"В ближайшие месяцы мы увидим еще более активные выступления неправительственных организаций, которые усилят давление на национальные правительства", - сообщил DW Юрген Миттаг (Jürgen Mittag), эксперт по спортивной политике из Немецкого университета спорта в Кельне еще до того, как США объявили о бойкоте.
Ученый ожидает, что процесс достигнет своего апогея, вероятно, к середине января. Тогда, говорит Миттаг, "мы сможем увидеть, действительно ли это согласованные действия, то есть действительно ли множество глав государств и правительств откажутся от посещения Игр". В этом случае, по его мнению, Олимпиаде, безусловно, будет нанесен ущерб, "а китайское руководство не сможет получить от этих Игр то, на что оно на самом деле рассчитывает: позитивный имидж и, таким образом, более сильное одобрение в собственной стране".
Дипломатический бойкот, который иногда также называют бойкотом политиков, кажется облегченным вариантом по сравнению с полным бойкотом Игр. Но это только на первый взгляд, считает Юрген Миттаг. "В конечном счете, в зависимости от силы этого бойкота спортивному событию может быть нанесен определенный ущерб", - поясняет он, напоминая о том, что многие руководители европейских стран, а также члены Еврокомиссии отклонили все приглашения посетить украинскую часть чемпионата Европы по футболу 2012 года (проводился в Польше и Украине. - Ред.) в знак протеста против заключения тогда в тюрьму оппозиционного политика Юлии Тимошенко.
Дипломатический бойкот тем эффективнее, чем больше правительств в нем участвует, указывает Миттаг, особенно если речь идет о таких государствах, как Россия или Китай: "Китай - мировой политический тяжеловес, глобальная держава. Следует довольно тщательно обдумать вопросы бойкота, поскольку стоит опасаться, что КНР предпримет ответные меры в других областях. Это может привести к неудобствам, которые вы не захотите испытывать".
Страны, объявившие дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине 2022 года, "заплатят цену" за свои ошибочные действия. Об этом предупредил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, "США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политических манипуляций, это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя". При этом, по мнению представителя внешнеполитического ведомства Китая, отсутствие официальных лиц некоторых стран на Играх никак не повлияет на их успешное проведение.
Бойкоты Олимпийских игр и угрозы их бойкота по политическим причинам имеют давнюю традицию. Например, Испания, Нидерланды и Швейцария не приняли участие в летних Играх 1956 года в Мельбурне - в знак протеста против вторжения войск государств-участников Варшавского договора в Венгрию. В 1960-х и 70-х годах страны Африки к югу от Сахары неоднократно угрозами бойкота препятствовали участию в Олимпиадах ЮАР и Родезии, которые обвиняли в апартеиде.
После вторжения Советского Союза в Афганистан в конце 1979 года 42 страны бойкотировали летние Игры 1980 года в Москве. Четыре года спустя СССР и 19 других государств ответили взаимностью, отказавшись от участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В 1988 году Северная Корея не отправила ни одного спортсмена на Олимпиаду в столицу Южной Кореи Сеул, к ней присоединились еще пять государств
Дискуссия об использовании цветов ЛГБТ-сообщества в подсветке ряда немецких стадионов во время одного из матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года показала, насколько глубоко вопросы соблюдения прав человека сегодня включены в спортивную повестку дня. "Отношения между спортом и политикой в настоящее время пересматриваются. В каком направлении это пойдет и где этот путь закончится, пока не ясно", - признает Миттаг.
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