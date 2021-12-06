Дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине: поддержат ли его ФРГ и ЕС?

Едва приступив к работе, новое правительство Германии оказалось перед необходимостью принимать внешнеполитическое решение, которое может иметь далекоидущие последствия: 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о дипломатическом бойкоте Вашингтоном зимней Олимпиады в Китае.

"Администрация Байдена не будет направлять на зимние Олимпийские и Паралимпийские Игры 2022 года в Пекине дипломатов или иных официальных представителей. Причина - продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека", - отметила Псаки, добавив, что решение не касается американских спортсменов, которые интенсивно готовятся к участию в Играх.

На сегодняшний день о поддержке дипломатического бойкота зимних Игр в Китае, они пройдут с 4 по 22 февраля, уже заявили Австралия, Великобритания и Канада. Об отказе официального Токио отправлять в Пекин членов правительства сообщила 8 декабря со ссылкой на источники газета Sankei. Окончательное решение по этому вопросу, указало издание, Япония примет с учетом действий партнеров по G7 и реакции КНР. В то же время французские власти пока отказываются вслед за США не посылать на Олимпиаду в Пекин своих представителей.

Шольц реагирует сдержанно

Уже известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) не планирует поездку в Пекин во время проведения там Олимпиады. Но, как подчеркнула официальный представитель главы государства в интервью общественно-правовой медиакомпании ARD, "таких планов не было и до объявленного США решения о бойкоте".

Глава правительства Германии Олаф Шольц

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает, что такие вопросы, как дипломатический бойкот Олимпиалы, "нужно обсуждать очень аккуратно". "Олимпийские игры - это всегда вклад в сосуществование в мире", - прокомментировал он ситуацию в интервью телеканалу издания Die Welt, пообещав принять решение после консультаций с европейскими партнерами.

При этом зампредседателя Европарламента и замглавы входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер (Nicola Beer) призвала ЕС однозначно занять на сторону США. "Европейский Союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних Игр", - сказала она в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Бойкот может нанести ущерб Играм в Пекине

"В ближайшие месяцы мы увидим еще более активные выступления неправительственных организаций, которые усилят давление на национальные правительства", - сообщил DW Юрген Миттаг (Jürgen Mittag), эксперт по спортивной политике из Немецкого университета спорта в Кельне еще до того, как США объявили о бойкоте.

Ученый ожидает, что процесс достигнет своего апогея, вероятно, к середине января. Тогда, говорит Миттаг, "мы сможем увидеть, действительно ли это согласованные действия, то есть действительно ли множество глав государств и правительств откажутся от посещения Игр". В этом случае, по его мнению, Олимпиаде, безусловно, будет нанесен ущерб, "а китайское руководство не сможет получить от этих Игр то, на что оно на самом деле рассчитывает: позитивный имидж и, таким образом, более сильное одобрение в собственной стране".

Житель Австралии протестует против проведения Олимпиады в Пекине

Дипломатический бойкот, который иногда также называют бойкотом политиков, кажется облегченным вариантом по сравнению с полным бойкотом Игр. Но это только на первый взгляд, считает Юрген Миттаг. "В конечном счете, в зависимости от силы этого бойкота спортивному событию может быть нанесен определенный ущерб", - поясняет он, напоминая о том, что многие руководители европейских стран, а также члены Еврокомиссии отклонили все приглашения посетить украинскую часть чемпионата Европы по футболу 2012 года (проводился в Польше и Украине. - Ред.) в знак протеста против заключения тогда в тюрьму оппозиционного политика Юлии Тимошенко.

Дипломатический бойкот тем эффективнее, чем больше правительств в нем участвует, указывает Миттаг, особенно если речь идет о таких государствах, как Россия или Китай: "Китай - мировой политический тяжеловес, глобальная держава. Следует довольно тщательно обдумать вопросы бойкота, поскольку стоит опасаться, что КНР предпримет ответные меры в других областях. Это может привести к неудобствам, которые вы не захотите испытывать".

Китай пугает контрмерами

Страны, объявившие дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине 2022 года, "заплатят цену" за свои ошибочные действия. Об этом предупредил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, "США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политических манипуляций, это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя". При этом, по мнению представителя внешнеполитического ведомства Китая, отсутствие официальных лиц некоторых стран на Играх никак не повлияет на их успешное проведение.

Бойкоты в истории Олимпиад

Бойкоты Олимпийских игр и угрозы их бойкота по политическим причинам имеют давнюю традицию. Например, Испания, Нидерланды и Швейцария не приняли участие в летних Играх 1956 года в Мельбурне - в знак протеста против вторжения войск государств-участников Варшавского договора в Венгрию. В 1960-х и 70-х годах страны Африки к югу от Сахары неоднократно угрозами бойкота препятствовали участию в Олимпиадах ЮАР и Родезии, которые обвиняли в апартеиде.

После вторжения Советского Союза в Афганистан в конце 1979 года 42 страны бойкотировали летние Игры 1980 года в Москве. Четыре года спустя СССР и 19 других государств ответили взаимностью, отказавшись от участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В 1988 году Северная Корея не отправила ни одного спортсмена на Олимпиаду в столицу Южной Кореи Сеул, к ней присоединились еще пять государств

Так мог бы выглядеть стадион в Мюнхене во время матча Германия - Венгрия на Евро-2020

Дискуссия об использовании цветов ЛГБТ-сообщества в подсветке ряда немецких стадионов во время одного из матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года показала, насколько глубоко вопросы соблюдения прав человека сегодня включены в спортивную повестку дня. "Отношения между спортом и политикой в настоящее время пересматриваются. В каком направлении это пойдет и где этот путь закончится, пока не ясно", - признает Миттаг.

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