 США заявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.12.2021

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Мир

США заявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

Администрация Байдена не будет посылать на зимние Игры в Китае своих представителей, но американские спортсмены примут участие в соревнованиях. В МОК заявили, что "уважают" это решение.

Логотип зимней Олимпиады-2022 в Пекине

США намерены бойкотировать зимние Олимпийские Игры 2022 года в Пекине. Об этом на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 6 декабря, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Речь идет о дипломатическом бойкоте, при котором американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, но представители власти проигнорируют мероприятие. "Администрация (президента США. - Ред.) Байдена не будет направлять на зимние Олимпийские и Паралимпийские Игры 2022 года в Пекине дипломатов или иных официальных представителей. Причина - продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека", - подчеркнула Псаки.

МОК уважает решение США о дипломатическом бойкоте

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил уважение решению американских властей. "Присутствие представителей правительства и дипломатов - чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, будучи политически нейтральным, полностью уважает", - заявил представитель организации информагентству AFP.

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем в последнее время обострились из-за Тайваня. Пекин считает Тайвань мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть воссоединена с КНР военным путем. Кроме того, напряженность в отношениях между США и Китаем растет из-за торговых споров, ситуации с правами человека, в частности, преследования уйгуров в провинции Синьцзян и отношения Пекина к Гонконгу.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

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    Автор: Михаил Бушуев


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