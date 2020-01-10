 Спортивный суд в Лозанне отстранил Россию от Олимпиад на два года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.12.2020

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Мир

Спортивный суд в Лозанне отстранил Россию от Олимпиад на два года

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира. CAS обязал РФ возместить WADA более 1 млн евро затрат.

Флаг России на открытии Паралимпийских игр 2014 года в Сочи

Российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и исполнять национальный гимн до 16 декабря 2022 года, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира. Такое решение Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес в четверг, 17 декабря. Кроме того России на два года запрещено подавать заявки на проведение мировых спортивных мероприятий.

Тем самым суд в Лозанне смягчил решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, Россия должна выплатить WADA 1,27 млн долларов США (1,04 млн евро) в качестве возмещения затрат, понесенных во время антидопингового расследования.

В то же время атлетам из РФ разрешено выступить под нейтральным флагом на двух ближайших Олимпиадах, а также чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, если их допинг-пробы покажут отрицательный результат.

Манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории

Представители WADA в 2019 году сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Россия в конце 2019 года уведомила WADA о своем несогласии с решением об отстранении. Агентство в январе 2020-го передало официальное письмо российской стороны в суд в Лозанне.

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    Автор: Илья Коваль


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