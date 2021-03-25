 Почему Литва прекращает диалог с Китаем в формате ″17+1″? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 27.03.2021

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Европа

Почему Литва прекращает диалог с Китаем в формате "17+1"?

DW - о причинах и последствиях решения Вильнюса отказаться от общения с Пекином на отдельной китайско-европейской платформе и планов Литвы открыть торговое представительство на Тайване.

На саммите 17+1 в Бухаресте в 2013 году

Неформальная платформа для диалога Китая с отдельными странами ЕС была создана в 2012 году, а в 2013-м в Бухаресте состоялся первый саммит.

Сначала был проект модернизации порта Клайпеда. Потом развитие сети мобильной связи стандарта 5G. В начале этого года - установка сканеров багажа для аэропортов. Во всех этих проектах на территории Литвы хотели участвовать китайские компании. И каждый раз официальный Вильнюс отказывал Пекину по соображениям национальной безопасности. А теперь Литва и вовсе решила прекратить участие в так называемом формате "17+1" - созданной по инициативе Китая платформы для диалога Пекина со странами Балтии, Центральной Европы и Балканского полуострова.

Неприятный сюрприз для Си Цзиньпина

Это подтвердил DW высокопоставленный источник в правительственных структурах Литвы. Одновременно сейм (парламент) Литвы вносит поправки в законодательство страны, чтобы сделать юридически возможным открытие литовского торгового представительства на Тайване, который китайское руководство считает неотъемлемой частью Китая.

Порт Клайпеда

Порт Клайпеда

Основанный в 2012 году формат "17+1" предполагает наращивание взаимных инвестиций и торговли и нацелен на масштабные инфраструктурные проекты, связанные с китайской инициативой "Один пояс и один путь". Отказ Вильнюса от этого международного канала общения с Пекином вкупе с намерением поднять уровень отношений с ненавистным для китайской компартии правительством в Тайбэе - случай для Европейского Союза исключительный, особенно после того, как в январе ЕС и Китай одобрили всеобъемлющее соглашение о защите инвестиций.

Балтийские СМИ полны слухов о том, что за Литвой могут последовать Эстония и Латвия, хотя пока никаких заявлений ни официальная Рига, ни официальный Таллинн не делали.

Китай интересуется секретами НАТО

В интервью DW заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас изложил официальную точку зрения. Не подтверждая и не отрицая выхода из формата "17+1", он отметил, что "с точки зрения Литвы, формат не оправдал себя с экономической точки зрения. А с точки зрения политической мы видим негативный эффект. Нашей стране лучше развивать экономические связи с КНР либо в обычном двустороннем порядке, либо в рамках отношений ЕС и Китая".

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Китай подозревают в промышленном шпионаже

В 2021 году Департамент государственной безопасности (главная спецслужба страны) в своем ежегодном докладе об угрозах во второй раз подряд назвал в качестве такой Китай - вслед за Россией. Агрессивное поведение в киберпространстве и деятельность китайских компаний, которые прямо или косвенно контролируются пекинским режимом, - вот, с точки зрения литовских спецслужб, главные вызовы, исходящие от КНР.

"То, что китайские корпорации пытаются с помощью инвестиций и участия в акционерном капитале получить контроль над ключевыми объектами инфраструктуры - такими, как порт в Клайпеде - или облегчить массированный сбор деликатной информации, для нас - важнейшая причина отвергнуть даже самые выгодные сделки, которые предлагают китайцы, - отметил в беседе с DW источник в государственных структурах. - Литва - член НАТО. Исключить любой урон альянсу - наш приоритет номер один. А попытки Китая получить доступ именно к тем объектам инфраструктуры, которые могут иметь как гражданское, так и военное назначение - налицо. Как, например, в случае с поставкой сканеров багажа государственной китайской компании Nuctech для наших трех международных аэропортов. К сожалению, в свое время литовская таможня закупила свои сканеры именно у нее. Но на этот раз правительство сработало быстро и не позволило сделке по аэропортам состояться".

Роль Китая в литовской экономике

В Пекине двойной литовский демарш - выход из "17+1" и намерение открыть торговое представительство на Тайване - с высокой долей вероятности вызовет возмущение. На вопрос, не опасаются ли в Вильнюсе ответных мер со стороны Китая, заместитель министра иностранных дел Адоменас ответил, что решение открыть торгпредство в Тайбэе принято.

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Китай готов участвовать в переходе на мобильный стандарт 5G

"Так же в свое время поступили 15 государств Евросоюза и около 60 государств мира, имеющих на Тайване различные представительства, - сказал Адоменас. - Дипломатические отношения мы сохраняем только с Китайской Народной Республикой и придерживаемся всех межгосударственных и международных соглашений. Надеемся, что Китай не станет вести себя агрессивно и вводить какие-то санкции. Если же станет, то это лишь продемонстрирует риски ведения бизнеса со странами, которые используют экономику как оружие для достижения политических целей".

Для ориентированной на экспорт экономики Литвы КНР - не самый важный торговый партнер. Импорт из Китая, по данным за 2020 год, составил немногим более одного миллиарда евро. Это приблизительно 4 процента всего импорта. Экспорт в Китай и того меньше, немногим более 300 миллионов евро, то есть один процент от всего национального объема экспорта. Если в Пекине решат "наказать" Литву, то местным экспортерам может пригодиться опыт оперативной переориентации на новые рынки после того, как в ответ на санкции Евросоюза за аннексию Крыма и конфликт с Украиной Кремль в 2014 году ввел запрет на ввоз в Россию многих продовольственных товаров из ЕС.

Литва готова пострадать за принципы

Как бы то ни было, для литовского политического класса твердая приверженность западным союзам и партнерству с США, противостояние авторитарным режимам и продвижение идей демократии и прав человека являются стратегической основой внешней политики.

Уже и при предыдущем правительстве партии Литовский союз крестьян и "зеленых" и социал-демократов, отношения с Пекином заметно охладели после того, как осенью 2019 года китайское посольство в Вильнюсе попыталось устроить контрдемонстрацию в ответ на акцию солидарности с борцами за демократию в Гонконге.

На выборах в Литве 25 октября 2020 года

На выборах в Литве 25 октября 2020 года

Сформированное после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов коалиционное правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните заняло еще более четкие внешнеполитические позиции. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в беседе с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном отдельно выделил в качестве вызова китайскую "экспансию" в Балтии.

"Решение выйти из формата "17+1" и налаживать торговые отношения с Тайванем кабинет министров принял еще до того, как стало ясно, что администрация Байдена в целом продолжит линию на сдерживание Китая, начатую администрацией Трампа, - рассказал DW один из правительственных чиновников. - На самом деле, для нас это - единственно возможный выбор".

"Китайцы допускают ту же ошибку, что и Путин - переоценивают свои возможности и начинают вести себя грубо, - считает другой собеседник DW в госструктурах. -  Как в том случае, с попыткой посольства собрать пропекинских демонстрантов из местной китайской диаспоры полтора года назад. Это рано или поздно порождает противодействие".

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    Автор: Михаил Бушуев


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