 Литва предложила приостановить строительство ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.02.2021

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Европа

Литва предложила приостановить строительство "Северного потока - 2"

Укладку труб "Северного потока - 2" следует приостановить до выборов в Госдуму РФ, запланированных на 19 сентября, считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Трубы для Северного потока - 2 на острове Рюген в Германии

Трубы для "Северного потока - 2" на острове Рюген

Строительство газопровода "Северный поток - 2" следует приостановить до выборов в Госдуму РФ. С таким предложением министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил в интервью информагентству Reuters в пятницу, 19 февраля. Официальный Вильнюс не предлагает отменить проект, подчеркнул он при этом.

Приостановка послужит компромиссом между сторонниками и противниками газопровода, считает литовский министр. К укладке труб следует вернуться, когда Европа "будет иметь дело с демократически избранными властями России", добавил Ландсбергис. Возможное заключение газовых контрактов с Москвой в ответ на репрессии в отношении оппозиции "не пошлет России правильный сигнал, а также раздробит европейское единство", объяснил он.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.

Санкции США против судна-трубоукладчика "Северного потока - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, в Вашингтоне считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Министерство финансов США в январе применило санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус". Это судно привлечено к постройке газопровода. А в феврале группа конгрессменов призвала госсекретаря США Энтони Блинкена проверить возможность введения подобных мер в отношении 11 кораблей под российским флагом и еще четырех иностранных, которые, как считают американские законодатели, связаны со строительством газопровода.

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    Автор: Андрей Гурков


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