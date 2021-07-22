Китай пообещал, что США заплатят за дипломатический бойкот Олимпиады

Китай резко раскритиковал Вашингтон за дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине и пообещал, что он заплатит за это. "Решение США является нарушением принципа отсутствия политики в спорте. США заплатят за свое ошибочное поведение. Их попытка помешать Играм на основании идеологических предрассудков, зиждущихся на лжи и слухах, лишь разоблачит их мрачные намерения", - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник, 7 декабря.

Китайский представитель не уточнил, какие именно ответные меры примет его страна. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее обосновала решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине "геноцидом и преступлениями против человечности в отношении мусульман-уйгуров в Синцзяне", и другими нарушениями прав человека в КНР. В то же время Псаки подчеркнула, что бойкот не распространяется на американских спортсменов.

"Атлеты команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы будем на сто процентов поддерживать их и болеть за них из дома", - сказала она. Позднее Госдепартамент США пояснил, что дипперсонал США в Пекине все же будет присутствовать на Играх, чтобы "заверить наших атлетов, тренеров и лиц, связанных со сборной США, что те находятся в безопасности, но это будет нечто иное, чем официальное дипломатическое представительство".

Германия не намерена присоединяться к американскому бойкоту

Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что американский дипбойкот никак не повлияет на Олимпиаду в Пекине, и никому, по его словам, "нет дела, приедут эти люди или нет".

Будущее правительство Германии пока не намерено присоединяться к американскому дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр. Члены кабинета "очень тщательно обсудят отношение к Китаю друг с другом и с партнерами в Европе и во всем мире", - сказал будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

По его словам, многие страны, с которыми Германия поддерживает отношения, "имеют формы правления, которые устроены абсолютно не так, как кажется правильным нам", но новое федеральное правительство должно позаботиться о том, чтобы "видеть эти различия, но тем не менее хорошо уживаться друг с другом в мире". "В этом заключается мудрое отношение к политике", - подчеркнул Шольц.

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