 Иностранных зрителей не пустят на зимние Игры в Пекине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.09.2021

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Мир

Иностранных зрителей не пустят на зимние Игры в Пекине

Билеты на Олимпийский игры и соревнования Паралимпиады в Пекине будут доступны только жителям "материкового Китая". Оргкомитет обещает признать все вакцины, рекомендованные ВОЗ, международными организациями и странами.

Логотип зимней Олимпиады в Пекине

Логотип зимней Олимпиады в Пекине

 

Билеты на зимние Олимпийские и Паралимпийский игры, которые должны пройти в Пекине в феврале и марте 2022 года, будут доступны только для жителей "материкового Китая", отвечающим требованиям антиковидных протоколов. Об этом поздним вечером в четверг, 29 сентября, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) по результатам встречи с представителями организационного комитета игр в Пекине.

"Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей из материковой части Китая и детали организации продажи билетов находятся в стадии обсуждения и разработки и будут обнародованы в надлежащее время", - отмечается в сообщении.

Признают все вакцины

Оргкомитет отметил, что на территории игр будут признаны все вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями или странами. При этом предполагается, что все атлеты и участники Олимпиады, прошедшие полную вакцинацию, по прибытии войдут в замкнутую систему управления, которая должна охватить "все области, связанные с играми, включая прибытие и отправление, транспорт, проживание, питание, соревнования, а также церемонии открытия и закрытия". В рамках замкнутой системы участникам будет разрешено перемещаться только между Олимпийской деревней и площадками для соревнований.

Участники игр, не прошедшие полную вакцинацию, будут помещаться на три недели в карантин по прибытии в Пекин. Ситуация со спортсменами, которые предоставят медицински обоснованное освобождение от вакцинации, будет рассмотрена отдельно.

Для всех спортсменов, тренеров и членов делегаций, оказавшихся в так называемом "пузыре безопасности", будет организовано ежедневное тестирование. 

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

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