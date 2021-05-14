Глава ВОЗ назвал Игры в Токио надеждой в борьбе с коронавирусом

Олимпийские игры в Токио - это знак надежды в борьбе с коронавирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 21 июля, на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

Как подчеркнул Гебрейесус, "Олимпийские игры уже проходили под тенью войн и экономических кризисов, но еще никогда - под тенью пандемии". По его словам, организаторы Игр сделали все возможное, чтобы предотвратить новые случаи заражения, однако "нулевого риска не существует".

Цель в данном случае - "выявление, изоляция и лечение каждого случая с наибольшей быстротой, чтобы разорвать цепь инфекции", пояснил глава ВОЗ. Следующие две недели на практике покажут, насколько эти планы выполнимы.

Глава ВОЗ критикует богатые страны

Он также подверг критике экономически развитые страны за несправедливое распределение вакцин от SARS-CoV-2. Олимпиада могла бы объединить людей в борьбе с пандемией, выразил надежду Гебрейесус.

К моменту его выступления общее количество новых случаев коронавируса, зафиксированных в связи с Олимпиадой в Токио, достигло 71, пять из них - в Олимпийской деревне. XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии. По решению организаторов, спортсмены будут соревноваться в отсутствие зрителей.

ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай

Ранее, 15 июля, во время встречи в штаб-квартире ВОЗ в Женеве Гебрейесус и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) призвали приложить больше усилий по выяснению происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим они призывают Китай к большей открытости и сотрудничеству с экспертами.

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