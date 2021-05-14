 Глава ВОЗ назвал Игры в Токио надеждой в борьбе с коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Глава ВОЗ назвал Игры в Токио надеждой в борьбе с коронавирусом

Еще никогда Олимпиада не проходила в условиях пандемии, сказал Тедрос Адханом Гебрейесус на сессии МОК. Она могла бы объединить людей в борьбе с коронавирусом.

Тестирование спортсменов на наличие коронавируса перед Олимпиадой в Токио

Тестирование спортсменов на наличие коронавируса перед Олимпиадой в Токио

Олимпийские игры в Токио - это знак надежды в борьбе с коронавирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 21 июля, на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

Как подчеркнул Гебрейесус, "Олимпийские игры уже проходили под тенью войн и экономических кризисов, но еще никогда - под тенью пандемии". По его словам, организаторы Игр сделали все возможное, чтобы предотвратить новые случаи заражения, однако "нулевого риска не существует".

Цель в данном случае - "выявление, изоляция и лечение каждого случая с наибольшей быстротой, чтобы разорвать цепь инфекции", пояснил глава ВОЗ. Следующие две недели на практике покажут, насколько эти планы выполнимы.

Глава ВОЗ критикует богатые страны

Он также подверг критике экономически развитые страны за несправедливое распределение вакцин от SARS-CoV-2. Олимпиада могла бы объединить людей в борьбе с пандемией, выразил надежду Гебрейесус.

К моменту его выступления общее количество новых случаев коронавируса, зафиксированных в связи с Олимпиадой в Токио, достигло 71, пять из них - в Олимпийской деревне. XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии. По решению организаторов, спортсмены будут соревноваться в отсутствие зрителей.

ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай

Ранее, 15 июля, во время встречи в штаб-квартире ВОЗ в Женеве Гебрейесус и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) призвали приложить больше усилий по выяснению происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим они призывают Китай к большей открытости и сотрудничеству с экспертами.

Смотрите также:

  • Российская делегация на Олимпиаде в Лондоне

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Без шансов на золото в легкой атлетике

    21 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 68 российских легкоатлетов и НОК РФ. Ранее они были отстранены от участия в Олимпиаде по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое поддержал МОК. Спортсмены из России утверждали, что никогда не принимали допинг, но суд в Лозанне счел отстранение законным. Кто из этих 68 атлетов имел шансы на медали Рио?

  • Елена Исинбаева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

    34-летняя прыгунья с шестом Елена Исинбаева - звезда мирового уровня. Она завоевала десятки высших наград, в том числе две золотых и одну бронзовую олимпийские медали. Обладательница мирового рекорда собиралась принять участие в Олимпиаде в последний раз и обоснованно рассчитывала на победу.

  • Сергей Шубенков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Восходящая звезда Сергей Шубенков

    25-летний барьерист Сергей Шубенков находится на пике спортивной формы, уверены эксперты. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 110 метров с барьерами, ранее Шубенков три раза становился чемпионом Европы. Разумеется, он претендовал и на медали Олимпиады в Рио.

  • Мария Кучина

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная чемпионка мира Мария Кучина

    В свои 23 года прыгунья в высоту Мария Кучина успела выиграть два чемпионата мира (один из них - в закрытых помещениях) и дважды стала чемпионкой Европы (один раз под крышей). По мнению спортивных специалистов, Кучина имела серьезные шансы быть на олимпийском пьедестале.

  • Иван Ухов

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Олимпийский чемпион Иван Ухов

    После золотой медали на Олимпиаде в Лондоне от 30-летнего прыгуна в высоту Ивана Ухова ждали новых побед. В 2014 году он установил личный рекорд - 2,41 метра и в Бразилии надеялся бороться за второе олимпийское золото.

  • Антонина Кривошапка

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Серебряный призер Лондона Антонина Кривошапка

    28-летняя Антонина Кривошапка специализируется в беге на 400 метров. На Олимпиаде в Лондоне она завоевала серебряную медаль в составе российской эстафетной четверки. В активе Кривошапки также медали разного достоинства с чемпионатов мира и Европы.

  • Анжелика Сидорова

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова

    25-летняя прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила на чемпионате Европы 2014 года, а в 2015-м завоевала высшую награду на чемпионате континента в закрытых помещениях. Ее личный рекорд - 4,85 м. Для сравнения: американка Дженнифер Сур золото Олимпиады в Лондоне завоевала с результатом 4,75 м, поэтому Сидорова вполне могла претендовать на медали в Рио-де-Жанейро.

  • Александр Меньков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгун в длину Александр Меньков

    25-летний Александр Меньков в 2013 году одержал победы на чемпионате мира и чемпионате Европы в закрытых помещениях. В прыжковом секторе в Рио он наверняка смог бы поспорить за высокое место.

  • Екатерина Конева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья Екатерина Конева

    27-летная Екатерина Конева добилась успехов в тройном прыжке, завоевав серебро чемпионата мира в 2013 году, золото на чемпионате мира в закрытых помещениях в 2014-м и высшую награду на чемпионате Европы 2015 года также в закрытых помещениях.

  • Спортсменки российской сборной

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Будет ли отстранена вся олимпийская сборная России?

    Делегация легкоатлетов - самая большая в российской олимпийской дружине. Всего в национальную команду, собиравшуюся в Бразилию, входят 387 спортсменов, отстранение легкоатлетов снижает ее численность почти на 20 процентов. Впрочем, пока под вопросом и участие в Играх всех остальных спортсменов РФ. Решение на этот счет МОК примет в течение недели. Игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.


Смотреть видео 00:46

YouTube, Twitter Шарапова и скандал с допингом - Nike и Porsche в шоке

Контекст

Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг DW

В Великобритании свыше ста человек умерли после заражения дельта-вариантом, несмотря на вакцинацию. Прививка не эффективна от новых мутаций? Фактчекинг DW показывает - эффективна. Но риск заразиться есть.  

Комментарий: В Кремле готовы к битве за влияние на ФИФА

Москва рассматривает борьбу за влияние на ФИФА как часть борьбы с Западом, пишет в специальном комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт.  

Коронавирус: немецкие эксперты предрекают четвертую волну пандемии

Избежать четвертой волны пандемии позволит только всеобщая вакцинация и выработка национального иммунитета к коронавирусу, утверждают ученые Технического университета Берлина.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жизнь после ковида: репортаж DW из Индии (20.07.2021)  

Смертность от COVID-19 в России бьет рекорды, реальные ли это цифры? (14.07.2021)  

Также по теме

09.05.2021 TOKYO, JAPAN - MAY 09: People stage a demonstration as they demand Tokyo Olympics to cancelled due to coronavirus pandemic in Tokyo, Japan on May 9, 2021. David Mareuil / Anadolu Agency

Петиция об отмене Олимпиады в Токио передана организаторам 14.05.2021

Обращение с просьбой отменить Олимпийские игры поддержали уже более 350 тысяч человек. По мнению организаторов кампании, Игры оттянут медицинские ресурсы страны, которые необходимы для борьбы с коронавирусом.

A medical staff displays the Sputnik V Covid-19 coronavirus vaccine during the launch of its first phase programme at Apollo Hospital in Hyderabad on May 17, 2021. (Photo by Noah SEELAM / AFP) (Photo by NOAH SEELAM/AFP via Getty Images)

Коронавирус: Москва надеется на регистрацию "Спутника V" в течение двух месяцев  04.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились свыше 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 4 июня.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt an einer Pressekonferenz nach einem Impfgipfel von Bund und Ländern zur Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) im Kanzleramt teil.

Коронавирус: в Германии подростков включат в кампанию по вакцинации 27.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 169 млн жителей планеты. Более 3,5 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 27 мая.

Реклама

Самые читаемые

Bloomberg: США и ФРГ готовят ответные меры по "Северному потоку - 2"  

Посол ЕС в Беларуси: Санкции обратимы при условии демократических перемен  

Журналистское расследование: В РФ может быть в пять раз больше больных ковидом  