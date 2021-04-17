Соревнования на Олимпиаде в Токио пройдут без зрителей

Соревнования на летних Олимпийских играх в Токио пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила министр по делам Игр Тамаё Марукава.

Решение связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, которое согласовал ранее кабмин Японии.

"На объектах в Токио не будет зрителей", - сказала Тамаё Марукава. "Что касается тех районов, где чрезвычайное положение не введено... мы обсудим", как будет решаться ситуация там, добавила она.

Решение принято после консультаций с МОК

Об отказе от допуска зрителей объявлено после консультаций японской стороны с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Как отмечают эксперты, шаг ожидался и стал еще одним ударом по Играм, которые были отложены на год из-за пандемии и отметились масштабным превышением бюджета на этапе подготовки.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга между тем уже заявил, что необходимо предотвратить превращение Токио в источник новой волны инфекций, особенно в условиях распространения "дельта"-варианта коронавируса.

В Токио 7 июля - максимум инфицированных за сутки с мая

В среду, 7 июля, в Токио было зарегистрировано 920 новых случаев инфицирования за сутки. Это - самый высокий показатель с 13 мая, когда было зарегистрировано 1 010 случаев. В четверг, 8 июля, было объявлено о 896 новых случаях. Всего, по данным группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлено 811 712 заразившихся, с диагнозом COVID-19 скончались 14 987 человек. Население страны превышает 126 млн.

Олимпиада в Токио изначально планировалась на июль-август 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название "Токио-2020" было решено сохранить.

Смотрите также: