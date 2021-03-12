На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил России использовать на Олимпиаде в Токио вместо национального гимна фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в четверг, 22 апреля, сообщил о получении от МОК соответствующего уведомления.

"С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине", - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Ранее международный спортивный арбитраж (CAS) отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх на двухлетний период дисквалификации атлетов РФ. "Катюшу" предложила комиссия спортсменов ОКР, но этот вариант не был утвержден, так как песня "слишком связана с Россией".

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