 На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского | Новости из Германии о России | DW | 22.04.2021

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Россия

На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского

МОК разрешил России использовать для музыкального сопровождения мероприятий в Токио фрагмент из концерта Чайковского. Ранее арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна.

Российские олимпийцы в униформе

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил России использовать на Олимпиаде в Токио вместо национального гимна фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в четверг, 22 апреля, сообщил о получении от МОК соответствующего уведомления.

"С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине", - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Ранее международный спортивный арбитраж (CAS) отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх на двухлетний период дисквалификации атлетов РФ. "Катюшу" предложила комиссия спортсменов ОКР, но этот вариант не был утвержден, так как песня "слишком связана с Россией".

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    Автор: Владимир Дорохов


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