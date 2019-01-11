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Олимпийский комитет России

ОКР - организация, выполняющая в России функции Национального олимпийского комитета (НОК).

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Контекст

Российские олимпийцы в униформе

На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского

На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского

Ранее арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна.
Политика22 апреля 2021 г.
Бывший гендиректор РУСАДА Юрий Ганус (фото из архива)

WADA обеспокоено увольнением Гануса с должности главы РУСАДА

WADA обеспокоено увольнением Гануса с должности главы РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство подчеркнуло, что для РУСАДА критически важно сохранить свою независимость в будущем.
Политика29 августа 2020 г.
Юрий Ганус

Юрий Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА

Юрий Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА

Ганус смещен с должности гендира РУСАДА из-за нарушений в хозяйственной деятельности антидопингового агентства.
Политика28 августа 2020 г.
Логотипы для Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

Глава ОКР хочет отправить спортсменов в Токио под флагом РФ

Глава ОКР хочет отправить спортсменов в Токио под флагом РФ

Вопреки решению WADA, Станислав Поздняков считает Олимпийский комитет России полноправным членом олимпийского движения.
Спорт24 декабря 2019 г.
Сотрудники иммиграционно-таможенной службы США

В США отпущен из-под стражи бывший вице-председатель ОКР

В США отпущен из-под стражи бывший вице-председатель ОКР

После внесения залога иммиграционно-таможенная служба США освободила российского бизнесмена Ахмеда Билалова.
Общество1 ноября 2019 г.
Александр Зубков (фото из архива)

Мосгорсуд сохранил за Зубковым статус "чемпиона ОИ в РФ"

Мосгорсуд сохранил за Зубковым статус "чемпиона ОИ в РФ"

Апелляция ОКР была отклонена. Ведомство отказалось комментировать решение суда.
Политика11 января 2019 г.
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