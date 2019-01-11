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Олимпийский комитет России
ОКР - организация, выполняющая в России функции Национального олимпийского комитета (НОК).
Пропустить раздел Контекст
Контекст
На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского
На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского
Ранее арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна.
Политика
22.04.2021
22 апреля 2021 г.
WADA обеспокоено увольнением Гануса с должности главы РУСАДА
WADA обеспокоено увольнением Гануса с должности главы РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство подчеркнуло, что для РУСАДА критически важно сохранить свою независимость в будущем.
Политика
29.08.2020
29 августа 2020 г.
Юрий Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА
Юрий Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА
Ганус смещен с должности гендира РУСАДА из-за нарушений в хозяйственной деятельности антидопингового агентства.
Политика
28.08.2020
28 августа 2020 г.
Глава ОКР хочет отправить спортсменов в Токио под флагом РФ
Глава ОКР хочет отправить спортсменов в Токио под флагом РФ
Вопреки решению WADA, Станислав Поздняков считает Олимпийский комитет России полноправным членом олимпийского движения.
Спорт
24.12.2019
24 декабря 2019 г.
В США отпущен из-под стражи бывший вице-председатель ОКР
В США отпущен из-под стражи бывший вице-председатель ОКР
После внесения залога иммиграционно-таможенная служба США освободила российского бизнесмена Ахмеда Билалова.
Общество
01.11.2019
1 ноября 2019 г.
Мосгорсуд сохранил за Зубковым статус "чемпиона ОИ в РФ"
Мосгорсуд сохранил за Зубковым статус "чемпиона ОИ в РФ"
Апелляция ОКР была отклонена. Ведомство отказалось комментировать решение суда.
Политика
11.01.2019
11 января 2019 г.
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