 WADA обеспокоено увольнением Юрия Гануса с должности гендиректора РУСАДА | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2020

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Россия

WADA обеспокоено увольнением Юрия Гануса с должности гендиректора РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство подчеркнуло, что для РУСАДА "критически важно сохранить свою независимость в будущем".

Бывший гендиректор РУСАДА Юрий Ганус (фото из архива)

Бывший гендиректор РУСАДА Юрий Ганус (фото из архива)

Увольнение Юрия Гануса с должности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) усиливает обеспокоенность Всемирного антидопингового агентства (WADA), говорится в заявлении пресс-службы WADA, опубликованном в пятницу, 28 августа.

Во всемирном агентстве отметили, что подтверждают решение учредителей РУСАДА уволить Гануса, а также заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую и члена наблюдательного совета РУСАДА Сергея Хрычикова. В то же время в WADA подчеркнули, что для РУСАДА "критически важно сохранить свою независимость в будущем". WADA продолжает внимательно следить за развитием событий в Российском антидопинговом агентстве, говорится в заявлении.

РУСАДА уволило Юрия Гануса из-за предполагаемых нарушений в хозяйственной деятельности агентства. Сам Ганус не принял результаты аудиторского отчета, представив контраргументы. Он назвал ошибкой решение о своем увольнении, предположив, что это обернется проблемами с восстановлением членства России в World Athletics.

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    Автор: Илья Коваль


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Контекст

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