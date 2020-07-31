Юрий Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уволен с занимаемой должности из-за предполагаемых нарушений в хозяйственной деятельности агентства. Такое решение приняло в пятницу, 28 августа, общее собрание РУСАДА, одобрив соответствующую рекомендацию наблюдательного совета агентства.

"Ранее набсовет (РУСАДА) дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса. Сегодня мы еще раз ознакомились с доводами совета, заслушали доклад аудитора и генерального директора Гануса. Внимательно рассмотрев доводы, общее собрание решило принять рекомендацию и отстранить Гануса. Решение было принято единогласно", - заявил на пресс-конференции в Москве президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса после проведенного весной аудита РУСАДА за 2018-2019 годы, по результатам которого были выявлены нарушения в хозяйственной деятельности агентства. Результаты аудита, инициированного учредителями РУСАДА - Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, был опубликован на сайте ОКР в середине июля.

Ганус считает его увольнение ошибкой

Сам Ганус не принял результаты аудиторского отчета, представив контраргументы. Он также назвал ошибкой решение о его увольнении. "В моем понимании это ошибочное решение, соответственно пусть они получают удовольствие от своих ошибок. Они хотели его (решение) принять и приняли. С точки зрения общих задач и всего остального это ошибка", - сказал Ганус в интервью "Интерфаксу".

Теперь уже бывший гендиректор РУСАДА выразил мнение, что его увольнение может негативно повлиять на восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), а Союза биатлонистов России (СБР) - в Международном союзе биатлонистов (IBU), поскольку он является членом комиссии по восстановлению членства ВФЛА и СБР.

Юрий Ганус возглавлял РУСАДА с августа 2017 года.

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