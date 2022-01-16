Россияне вновь завоевали все золото на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине, завершившемся в субботу, 15 января, российская сборная завоевала все золотые медали, повторив достижение предыдущего чемпионата Европы.

В общей сложности фигуристы из РФ завоевали в Эстонии 12 наград. На произвольном прокате в женском одиночном катании, завершившем медальную программу ЧЕ 16 января, россиянки заняли весь пьедестал. Золото получила Камила Валиева, серебро - Анна Щербакова, бронзу - Александра Трусова.

Обладатели золота в произвольном танце - Виктория Синицына и Никита Кацалапов

Ранее в этот же день, 16 января, в произвольном танце первое место заняли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин завоевали в этой дисциплине серебро.

13 января триумфом россиян завершились также выступления спортивных пар. Первое место в этой дисциплине заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

14 января в мужском одиночном катании награду высшего достоинства получил российский фигурист Марк Кондратюк.

В 2021 году ЧЕ по фигурному катанию был отменен из пандемии коронавируса.

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