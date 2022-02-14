 Фигуристке Валиевой разрешили продолжить выступать на Олимпиаде в Пекине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2022

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Мир

Фигуристке Валиевой разрешили продолжить выступать на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, ISU и WADA.

Фигуристка из России Камилла Валиева

Камилла Валиева выступит в одиночных соревнованиях фигуристок в Пекине

Фигуристка из России Камила Валиева вправе продолжить выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине и выступить в одиночных соревнованиях. Такое решение приняла в понедельник, 14 февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), штаб квартира которого находится в Лозанне. Тем самым судьи из Италии, США и Словении отклонили апелляции, поданные несколькими днями ранее Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Эти три организации обжаловали решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое 9 февраля отменило временное отстранение россиянки от соревнований. Днем ранее, 8 февраля, стало известно, что в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, лаборатория в Стокгольме выявила запрещенный кардиологический препарат триметазидин, после чего РУСАДА запретило девушке участвовать в любых соревнованиях. Но спустя сутки дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отменил этот запрет.

Арбитраж заседал почти шесть часов

Заседание панели CAS длилось около шести часов. Разрешив Камиле Валиевой участие в личном турнире Олимпиады, спортивный арбитраж учел ее статус "защищенной персоны" (россиянке меньше 16 лет), который не допускает временного отстранения от соревнований. CAS пояснил, что отстранение Валиевой от соревнований "причинит ей непоправимый ущерб", но в то же время указал на "серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки".

Постановление спортивного арбитража тем не менее, не решило вопрос о судьбе золотой медали, которую завоевали российские фигуристы в командном турнире. Исполком Международного олимпийского комитета отказался проводить церемонию награждения призеров этого турнира. "Было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения... поскольку в ней будет участвовать спортсмен, у которого положительная А-проба", - говорится в заявлении Исполкома МОК. Не будет проведена церемония награждения и в том случае, если Камила Валиева займет призовое место в одиночных соревнованиях.

Россияне (выступающие под флагом Олимпийского комитета России), в составе которых выступала и Валиева, набрали 74 очка и заняли первое место. На втором оказалась сборная США, бронзовые награды достались фигуристам Японии.

Женская короткая программа в рамках индивидуальных соревнований зимней Олимпиады-2022 пройдет 15 февраля, произвольная - 17 февраля.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


  

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