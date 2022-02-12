Арбитраж в Лозанне озвучит вердикт по делу Валиевой 14 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, как ожидается, доведет до сведения сторон решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой во второй половине дня в понедельник, 14 февраля. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в специальном подразделении CAS.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее обжаловали решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), отменившего 9 февраля временное отстранение россиянки от соревнований. Во вторник, 8 февраля, стало известно, что в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года во время чемпионата РФ по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество триметазидин, после чего РУСАДА запретило девушке участвовать в любых соревнованиях. Спустя сутки дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА это решение аннулировал.

Зарегистрирована жалоба Международного союза конькобежцев

Как уточнили в спецподразделении CAS, зарегистрировано третье заявление против РУСАДА - его подал Международный союз конькобежцев (ISU). Все жалобы будут рассмотрены совместно. Арбитрами выступят судьи из Италии, США, Словении.

В CAS дали процедурные указания сторонам и уведомили их, что слушания начнутся в режиме видеоконференции 13 февраля в 20.30 по пекинскому времени (15.30 мск). После заседания будет подготовлено арбитражное решение.

В МОК ранее высказали пожелание, чтобы вопрос был решен до 15 февраля, когда фигуристки будут выступать с короткими программами на Олимпиаде. "Мы хотим максимально ускорить" процесс, заявил официальный представитель комитета Марк Адамс.

Катарина Витт поддержала Камилу Валиеву

До этого двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт (Katarina Witt) поддержала Камилу Валиеву. "Этой девушке, которая очаровывает атлетизмом и грацией, - 15 лет, и она - несовершеннолетняя. И я убеждена: она здесь не виновата", - заявила Витт в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Фигуристка подчеркнула, что спортсмены всегда следуют советам доверенных лиц: тренерской и медицинской команде. Если выяснится, что Валиева получила допинг от нее, то персонал должен быть отстранен от спорта навсегда, считает чемпионка. "Сознательно подвергать молодого спортсмена такому - беспрецедентная бесчеловечность", - подчеркнула Катарина Витт.

РУСАДА проведет расследование

РУСАДА 11 февраля начало собственное расследование обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил членами команды Камилы Валиевой. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. "Цель данного расследования - выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица", - говорится в сообщении на официальном сайте агентства.

Статья 230.1 Уголовного кодекса РФ подразумевает крупный денежный штраф либо ограничение свободы на срок до одного года за склонение спортсмена к употреблению допинга. Такое же деяние в отношении несовершеннолетних спортсменов чревато двумя годами лишения свободы.

Дело Камилы Валиевой

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, во время чемпионата России по фигурному катанию содержались следы запрещенного кардиологического препарата триметазидин.

Дело Валиевой ставит под вопрос судьбу золотой медали, завоеванной российскими фигуристами в командном турнире. Россияне (выступающие под флагом Олимпийского комитета России), в составе которых выступала и Валиева, набрали 74 очка и заняли первое место. Второе место заняла сборная США, бронза досталась фигуристам Японии.

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