CAS примет решение по делу о допинге российской фигуристки Валиевой

В допинг-тесте россиянки Камилы Валиевой, ставшей в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) победительницей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, обнаружен запрещенный кардиологический препарат триметазидин. Об этом утром в пятницу, 11 февраля, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

По данным ITA, оказавшуюся положительной допинг-пробу у 15-летней Валиевой взяли во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 25 декабря. 8 февраля - на следующий день после окончания олимпийского командного турнира фигуристов - ее результат сообщила аккредитованная во Всемирном антидопинговом агентствое (WADA) лаборатория в Стокгольме. После этого Российское антидопинговое агентство(РУСАДА) временно отстранило спортсменку, но отменило решение на следующий день после того, как та его обжаловала.

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), подав в свою очередь апелляционную жалобу на решение РУСАДА. Выездная панель в Пекине решит вопрос об участии российской фигуристки в турнире одиночниц до его начала 15 февраля. "Мы проводим 100-процентную антидопинговую политику и, конечно, будем до конца преследовать случаи применения допинга", - заявил представитель организации Марк Адамс. Он также сообщил, что МОК намерен принять меры для скорейшего рассмотрения апелляции.

ISU также обратится в спортивный арбитраж

Между тем Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что также подаст в CAS апелляцию на решение РУСАДА и попросит восстановить временное отстранение Валиевой. При этом в ISU указали, что в данный момент отказываются от дальнейших комментариев.

В свою очередь в Олимпийском комитете России подчеркнули, что принимают "исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль".

При этом в деле, рассматриваемом CAS, речь идет о возможном отстранении Валиевой от дальнейшего участия в соревнованиях. После этого Международный союз конькобежцев сможет принять решение о медалях в командном турнире, указывается в заявлении ITA. Агентство также подчеркнуло необходимость особой защиты несовершеннолетней россиянки в соответствии с кодексом WADA. "Для всех участников, и не в последнюю очередь для самой 15-летней спортсменки, очень важно соблюдение положенной процедуры, чтобы у всех было доверие к принятым решениям", - указывается в заявлении.

Церемония награждения победителей командного турнира отложена

СМИ 8 февраля начали сообщать об отложенной церемонии награждения на командном турнире фигуристов из-за подозрений на допинг в отношении Камилы Валиевой, выигравшей золото в составе команды и являющейся одной из главных претенденток на победу в турнире одиночниц. МОК отказывался разглашать информацию в этой связи, заявляя о возникновении некоторой ситуации, для которой необходимы консультации. В Федерации фигурного катания России (ФФКР) утверждали, что Валиева не отстранена, а сама фигуристка 10 февраля продолжила тренировки.

Российские фигуристы, выступающие из-за связанных с допингом санкций МОКпод флагом ОКР), победили в командных соревнованиях 7 февраля, набрав 74 очка и обеспечив себе досрочно первое место. Команду ОКР в мужском одиночном катании представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, от спортивных пар участвовали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, от танцевальных пар - Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро выиграла сборная США (65 очков), бронзу - сборная Японии (63 очка). Церемония награждения должна была состояться 8 февраля в 21 час по местному времени, но до сих пор не была проведена. В ISU заявили, что задержка была вызвана юридическим вопросом.

Кардиологический препарат триметазидин и его аналог мельдоний запрещены

Кардиологический препарат триметазидин, обнаруженный в допинг-пробе Валиевой, используется для профилактики приступов стенокардии и в 2014 году был внесен в разряд запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). По механизму действия триметазидин аналогичен также запрещенному мельдонию, который уже неоднократно являлся причиной отстранения атлетов.

Наиболее известным случаем применения триметазидина в качестве допинга стал скандал вокруг китайского пловца Сунь Яна, дисквалифицированного в 2014 году на три месяца, напоминает AP. На Олимпиаде в Пхёнчхане российская бобслеистка Надежда Сергеева после уличения в применении данного препарата была дисквалифицирована на восемь месяцев.

В 2016 году была дисквалифицирована российская мужская команда по академической гребле, триметазидин нашли у олимпийского чемпиона Сергея Федоровцева, после этого он закончил карьеру. Женская молодежная сборная России по гандболу была лишена серебряных медалей первенства Европы 2017 года после того, как в допинг-пробах нескольких спортсменок обнаружили мельдоний.

Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады в Токио в 2018 году после того, как их вторая допинг-проба подтвердила наличие мельдония в организме спортсменов.

Это далеко не полный список негативных последствий применения мельдония или триметазидина спортсменами. Именно многочисленные случаи использования российскими атлетами мельдония стали одной из причин жестких санкций, наложенных по требованию WADA на российский спорт.

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