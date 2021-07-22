Награждение фигуристов на Олимпиаде могли задержать из-за возможного допинга россиянина

По данным издания Inside the Games, на зимних Олимпийских играх в Пекине задерживают церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию из-за проблем с тестом на допинг одного из российских спортсменов. Речь идет о пробах, сданных до начала Олимпиады, пишет издание в среду, 9 февраля. О каком именно атлете идет речь, не уточняется.

Российские фигуристы, выступающие из-за связанных с допингом санкций Международного олимпийского комитета (МОК) под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), победили в командных соревнованиях 7 февраля. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля в 21 час по местному времени, но пока не была проведена, указывается далее.

В ISU пообещали сообщить подробности в ближайшее время

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил изданию, что задержка была вызвана юридическим вопросом. "Вчера внезапно возникла ситуация, требующая юридических консультаций с МОК", - сообщил собеседник Inside the Games. Представитель ISU Марк Адамс отказался раскрывать детали, пообещав сообщить больше информации в ближайшее время.

В пресс-службе МОК объяснили задержку без подробностей: в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев). Тем временем в Федерации фигурного катания России (ФФКР) от комментариев отказались, сообщает издание Sports.ru.

В командных соревнованиях фигуристов россияне набрали 74 очка и обеспечили себе досрочно первое место. Команду ОКР в мужском одиночном катании представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, от спортивных пар участвовали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, от танцевальных пар - Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро выиграла сборная США (65 очков), бронзу - сборная Японии (63 очка).

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