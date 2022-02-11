Спортивный суд в Лозанне принял апелляции МОК и WADA по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в пятницу, 11 февраля, подтвердил, что принял к рассмотрению апелляцию Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает агентство dpa.

МОК и WADA обжаловали решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), отменившего 9 февраля временное отстранение россиянки от соревнований. Днем ранее стало известно, что в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года во время чемпионата РФ по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество триметазидин, после чего РУСАДА запретило девушке участвовать в любых соревнованиях, однако спустя сутки аннулировало это решение.

Случай с Валиевой будет рассматривать выездная панель CAS в Пекине, дата рассмотрения пока не назначена. В МОК уже высказали пожелание, чтобы вопрос был решен до 15 февраля, когда фигуристки будут соревноваться в короткой программе. "Мы хотим максимально ускорить это", - заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Катарина Витт поддержала Валиеву

Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт (Katarina Witt) поддержала Камилу Валиеву. "Этой девушке, которая очаровывает атлетизмом и грацией, - 15 лет, и она - несовершеннолетняя. И я убеждена: она здесь не виновата", - заявила Витт в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Она подчеркнула, что спортсмены всегда следуют советам доверенных лиц: тренерской и медицинской команде. И если выяснится, что Валиева получила допинг от персонала, то эти люди должны быть отстранены от спорта навсегда. "Сознательно подвергать молодого спортсмена такому - беспрецедентная бесчеловечность", - подчеркнула Катарина Витт.

РУСАДА проведет расследование

РУСАДА 11 февраля начало собственное расследование обстоятельств нарушения антидопинговых правил членами команды Камилы Валиевой. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. "Цель данного расследования - выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица", - говорится в сообщении на официальном сайте агентства.

Статья 230.1 Уголовного кодекса РФ подразумевает крупный денежный штраф либо ограничение свободы на срок до одного года за склонение спортсмена к употреблению допинга. Такое же деяние в отношении несовершеннолетних спортсменов чревато двумя годами лишения свободы.

Дело Валиевой

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, во время чемпионата России по фигурному катанию содержались следы запрещенного кардиологического препарата триметазидин. Результат тестирования стал известен 8 февраля. Согласно регламенту, на Валиеву было автоматически наложено временное отстранение, которое спортсменка оспорила 9 февраля, после чего РУСАДА сняло отстранение, что позволяет фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде.

В тоже время дело Валиевой ставит под вопрос судьбу золотой медали, завоеванной российскими фигуристами в командном турнире. Россияне (выступающие под флагом Олимпийского комитета России), в составе которых выступала Валиева, набрали 74 очка и заняли первое место. Второе место заняла сборная США, бронза досталась фигуристам Японии.

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