В ФРГ на процессе по делу о допинге врач получил почти пять лет

В Германии в пятницу, 15 января, завершился первый крупный уголовный процесс по делу о допинге со времени вступления в силу в 2015 году антидопингового законодательства. Врач из Эрфурта Марк Ш. признан виновным в даче допинга спортсменам на протяжении многих лет и приговорен судом в Мюнхене к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы. Ему также назначен штраф в размере 158 тысяч евро и запрет заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет.

Помимо самого врача, обвинительные приговоры вынесены также четырем помощникам Марка Ш. Прокуратура требовала приговорить главного обвиняемого к пяти с половиной годам лишения свободы. Суд счел доказанным то, что Марк Ш. на протяжении целого ряда лет помогал использовать допинг крови 23 спортсменам из восьми стран. В поле зрения органов следствия попали такие крупные спортивные состязания, как Олимпиады 2014, 2016, 2018 годов, велосипедная гонка Тур-де-Франс 2018 года, чемпионат-2017 по лыжным видам спорта и другие.

27 февраля 2019 года правоохранительные органы в рамках операции Aderlass (Кровопускание) провели обыски на чемпионатах по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде и в Германии. С тех пор Марк Ш. находился в следственном изоляторе. Время, проведенное им в СИЗО будет зачтено. Ведущие спортивные функционеры назвали приговор Марку Ш. важным сигналом для всего мирового спорта.

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