 В ФРГ на процессе по делу о допинге врач получил почти пять лет | Новости из Германии о Германии | DW | 15.01.2021

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Германия

В ФРГ на процессе по делу о допинге врач получил почти пять лет

Врач из Эрфурта Марк Ш. признан виновным в даче допинга спортсменам на протяжении многих лет. Помимо лишения свободы, он приговорен к штрафу и запрету на профессию.

На заседании суда в Мюнхене

В Германии в пятницу, 15 января, завершился первый крупный уголовный процесс по делу о допинге со времени вступления в силу в 2015 году антидопингового законодательства. Врач из Эрфурта Марк Ш. признан виновным в даче допинга спортсменам на протяжении многих лет и приговорен судом в Мюнхене к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы. Ему также назначен штраф в размере 158 тысяч евро и запрет заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет.

Помимо самого врача, обвинительные приговоры вынесены также четырем помощникам Марка Ш. Прокуратура требовала приговорить главного обвиняемого к пяти с половиной годам лишения свободы. Суд счел доказанным то, что Марк Ш. на протяжении целого ряда лет помогал использовать допинг крови 23 спортсменам из восьми стран. В поле зрения органов следствия попали такие крупные спортивные состязания, как Олимпиады 2014, 2016, 2018 годов, велосипедная гонка Тур-де-Франс 2018 года, чемпионат-2017 по лыжным видам спорта и другие.

27 февраля 2019 года правоохранительные органы в рамках операции Aderlass (Кровопускание) провели обыски на чемпионатах по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде и в Германии. С тех пор Марк Ш. находился в следственном изоляторе. Время, проведенное им в СИЗО будет зачтено. Ведущие спортивные функционеры назвали приговор Марку Ш. важным сигналом для всего мирового спорта.

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    Что бы ни случилось, вали все на авокадо

    Олимпийский чемпион 1992 года, британский спринтер Линфорд Кристи был уличен в использовании допинга уже на закате карьеры. В 1999 году в крови 39-летнего атлета обнаружили нандролон. Сам Кристи уверял, что никаких запрещенных препаратов не принимал, а лишь ел авокадо. В IAAF почему-то такое заявление никого не убедило, и британца дисквалифицировали на 2 года.

  • Йоханн Мюлегг

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Ох уж эта диета!

    На Олимпиаде 2002 года испанский лыжник Йоханн Мюлегг завоевал три золота, заслужив поздравления от короля Испании. Но после третьего победного финиша в его крови нашли эритропоэтин, отняли все завоеванные на Играх награды и дисквалифицировали на 2 года. Мюлегг винил во всем смену диеты - за несколько дней до гонки на фоне внезапной диареи он перешел с протеина на углеводы. Но и ему не поверили.

  • Флойд Лэндис

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Во всем виноват виски

    Американский велогонщик Флойд Лэндис долгие годы был оруженосцем Лэнса Армстронга, а после ухода того из спорта сам выиграл в 2006 году самую престижную многодневку - "Тур де Франс". Но после финиша в крови Лэндиса нашли следы допинга и отобрали завоеванный титул. Американец уверял, что он всего-то перебрал виски. То, что дело не в алкоголе, а в допинге, Лэндис признал лишь спустя 4 года.

  • Адриан Муту

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Наркоман или дамский угодник?

    В 2004 году румынский футболист Адриан Муту попался на употреблении кокаина. Наказанием ему стали 7 месяцев дисквалификации и более 17 млн евро штрафа в пользу его тогдашнего клуба "Челси". Сам Муту, впрочем, настаивал на том, что принимал таблетки для улучшения сексуальной потенции, а не наркотики. На тот момент 25-летнему форварду, кажется, не поверили даже его подруги из числа топ-моделей.

  • Мартина Хингис

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Кокаиновый сок

    В 2007 году допинг-проба швейцарской теннисистки Мартины Хингис дала положительный результат. В крови спортсменки нашли следы кокаина. Хингис отрицала употребление наркотиков и предположила, что кто-то подсыпал ей кокаин в апельсиновый сок. То-то у него вкус был странный, говорила она. Двухлетняя дисквалификация - таким был вердикт спортивных функционеров.

  • Тайлер Хэмилтон

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Братская кровь

    Американец Тайлер Хэмилтон выиграл индивидуальную гонку на шоссе на Играх 2004 года. Но через месяц после триумфа велосипедиста уличили в использовании запрещенного метода переливания крови. Хэмилтон уверял, что посторонние кровяные тельца в его организме произведены стволовыми клетками его мертворожденного брата-близнеца. И лишь спустя 7 лет признал, что это было лишь отговоркой.

  • Деннис Митчелл

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Подарок жене ко дню рождения

    Американец Деннис Митчелл стал олимпийским чемпионом 1992 года в эстафете 4х100. А спустя 6 лет в его крови обнаружили повышенное содержание тестостерона. Рецепт от Митчелла звучал так: 5 бутылок пива и (по меньшей мере) 4 половых акта. "У жены был день рождения, она заслужила особенный подарок", - пояснил спортсмен. В IAAF сексуальное достижение американца оценили в 2 года дисквалификации.

    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


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