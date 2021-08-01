 ″Лидер среди спринтеров Беларуси″: что говорят о бегунье Кристине Тимановской? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 02.08.2021

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Беларусь

"Лидер среди спринтеров Беларуси": что говорят о бегунье Кристине Тимановской?

После отказа Кристины Тимановской, которую исключили из национальной команды на Олимпиаде в Токио и пытались отправить на родину, возвращаться в Беларусь, о ней заговорили мировые СМИ. DW собрала все самое интересное.

Кристина Тимановская в забеге на 100 м

Кристина Тимановская в забеге на 100 м

"Будет скандал не менее громкий, чем посадка самолета с Протасевичем". "Если не интересуешься политикой, политики заинтересуются тобой". "Наивная девочка, думала, что можно говорить правду там, где за это сажают". В белорусском сегменте интернета уже несколько дней не стихают споры по поводу ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую исключили из национальной команды и пытались насильно вывезти из Японии после ее критики в адрес тренеров. Одни ей сочувствуют, другие обвиняют спортсменку в том, что она "быстро переобулась", а белорусские спортивные чиновники и вовсе заявляют, что Тимановская давно планировала устроить скандал на Олимпиаде.

Чем известна Кристина Тимановская?

Кристине Тимановской 24 года. За национальную сборную по легкой атлетике она выступает с 2015 года. В 2019-м завоевала золото на Универсиаде в Неаполе на дистанции 200 метров и сереброна 100 метрах на Европейских играх в Минске.

Кристина Тимановская - победительница Универсиады в Неаполе в 2019 году

Кристина Тимановская - победительница Универсиады в Неаполе в 2019 году

"С Кристиной я познакомился в 2017 году, когда начал писать про легкую атлетику. В том же году она стала серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи (U-23). Это, пожалуй, ее лучшее достижение в карьере. Хотя, возможно, она таковым считает победу на Универсиаде-2019. Кристина - абсолютный лидер среди спринтеров в стране", - говорит белорусский спортивный журналист Юрий Сницкий. На мировом уровне, по его словам, Тимановская известна меньше - в ее результатах не хватает стабильности. Почти два года легкоатлетка работала с австрийским тренером Филиппом Уингфридом.

Сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша также назвал Тимановкую лидером сборной в своей дисциплине: "Мировой звездой Тимановская не являлась, но в Беларуси - уверенный лидер в своей дисциплине, в сборной страны с 18 лет, побеждала на Универсиаде. Ну, и при этом ей всего 24 - еще выступать и выступать. Надеюсь, это не последняя ее Олимпиада".

В Токио Тимановская участвовала в предварительном забеге на 100 м, но не вышла в полуфинал. 2 августа она готовилась к дистанции 200 м. "Это профильная дистанция Тимановской, которую ей не дали пробежать. Объективно, она на медали не претендовала, но при хорошем стечении обстоятельств могла пробиться в 1/2 финала турнира, то есть войти в топ-20", - добавляет Сницкий.

История приобрела политическую окраску

"Выйти в полуфинал она могла бы, лучшего результата в сезоне 23.17 хватило бы. Но в вечернем полуфинале шансов у Кристины ровно ноль, лидеры на этой дистанции практически на целую секунду быстрее", - пишет о перспективах Тимановской на Олимпиаде обозреватель российского издания "Спорт-экспресс" Наталья Марьянчик. Она также отмечает, что "насильно высылать своих спортсменов с Олимпиады из-за "эмоционально-психологических проблем" - это дичь". История, которая начиналась как чисто спортивная, по ее мнению, приобрела политическую окраску и "потенциально может стать продолжением саги супругов Степановых".

Тимановская под защитой полицейских в аэропорту Токио

Тимановская под защитой полицейских в аэропорту Токио

Культуролог, эксперт по этикету, член Координационного совета белорусской оппозиции Оксана Зарецкая сравнивает историю Кристины Тимановской с историей советского танцовщика Рудольфа Нуриева, который 17 июня 1961 года во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета обратился к французским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

"Завтра она (Тимановская - Ред.) должна была бежать дистанцию в 200 метров. Но, похоже, ее дистанция состоится сегодня. Вопрос "куда?" И чем закончится этот забег: очередным раскаивающимся видео на камеру в полутемном помещении или пресс-конференцией под светом камер международных журналистов", - написала Зарецкая на своей странице в Facebook 1 августа, когда еще не было известно, вернется ли Тимановская в Беларусь или нет.

"О Тимановской сегодня уже пишет вся мировая пресса, а ведь скандал только закручивается: хотя легкоатлетка и не снискала спортивных лавров в Токио, но именно она в одночасье стала одной из ключевых фигур Олимпийских игр в Токио и самой известной белорусской спортсменкой на планете. В глазах западной общественности она и вовсе приобрела культовый статус", - считает историк Александр Фридман.

Тренер сборной: "Что-то ею уже планировалось"

К слову, о своих политических взглядах Тимановская открыто не заявляла. Правда на ее странице в Instagram есть несколько публикаций за август прошлого года, в которых спортсменка выступает против насилия в отношении участников протестов.

"Я против насилия с любой стороны, я за Мир, я за честность, я за свободу слова! Не дайте загубить нашу с вами страну", - пишет Тимановская. Второй пост - заявление спортсменов национальной команды и коллектива Республиканского центра по легкой атлетике: "Мы считаем действия силовых структур незаконными и неприемлемыми. Мы за свободу слова и считаем, что каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на свой голос. Мы за мир без насилия".

Сторонники белорусской власти после скандала на Олимпиаде припомнили Тимановской эти публикации, она, мол, давно поддерживает оппозицию.Главный тренер национальной команды по легкой атлетике  Юрий Моисевич в эфире гостелеканала ОНТ обвинил Тимановскую в том, что она заранее спланировала скандал на Олимпиаде: "Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось".

"Показала себя абсолютно неготовой к Играм, зато оказалась готова молоть языком. Похоже, самое противное выступление на Олимпиаде мы уже увидели, - заявил глава Белтерадиокомпании Иван Эйсмонт. - И в целом такое ощущение, что летела Тимановская в Японию именно для всего этого дешевого фарса, а не хорошего выступления. Абсолютно позорный конец карьеры, который она пытается привязать к политике".

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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