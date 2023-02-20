Польша ограничивает движение фур на границе с Беларусью

Решение Польши ограничить пропуск фур на КПП Кукурыки последовало после объявления Минском о высылке части польских дипломатов из Беларуси.

Польша объявила, что с 21 февраля она ограничит движение на КПП Кукурыки - единственном принимающем грузовые автомобили пункте пропуска на границе с Беларусью, сообщает в понедельник, 20 февраля, Госпогранкомитет Беларуси.

"Польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 21.00 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки будет ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах - членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)", - говорится в сообщении .

"С 21.00 21 февраля грузовые авто, которые не зарегистрированы в перечисленных выше организациях и странах, не смогут пересекать польско-белорусскую границу. Для легкового транспорта остается только пункт пропуска - Тересполь (с белорусской стороны - Брест)", - добавили в Госпогранкомитете Беларуси.

Высылка польских дипломатов из Беларуси

Ранее в тот же день, 20 февраля, Минск уведомил о высылке из Беларуси части польских дипломатов. "К вечеру среды Минск покинет офицер связи Пограничной службы Польши. Вероятно, будут высланы и два польских консула из Гродно", - подтвердил эту информацию пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. Он добавил, что об ответных мерах Варшавы будет сообщено, как только будет принято соответствующее решение.

17 февраля, МИД Беларуси вызвал поверенного в делах Польши и потребовал сократить штат генконсульства страны в Гродно так, чтобы по числу дипломатов был достигнут паритет с генконсульством Беларуси в Белостоке. При этом белорусская сторона заявила, что "не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши", отмечает белорусское онлайн-издание Zerkalo.io .

8 февраля журналист Анджей Почобут, являющийся представителем польского меньшинства в Беларуси, был приговорен там к восьми годам тюрьмы. В Польше этот процесс назвали политическим. 10 февраля власти страны приостановили работу пункта пропуска "Бобровники" на границе с Беларусью.

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