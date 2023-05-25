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Фото: BelaPan/AP/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Лукашенко ужесточил репрессии, "экстремизма" меньше не стало

Дарья Бернштейн
12 мин. назад

Ужесточение властями РБ уголовного законодательства дает обратный эффект: за два года в список "экстремистов" внесено более 3000 новых фамилий. Эксперты говорят о запросе на силовое сопротивление режиму.

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Правозащитная организации Human Constanta, занимающаяся анализом борьбы с экстремизмом в Беларуси, фиксирует увеличение числа преследуемых в стране - несмотря на ужесточение уголовного законодательства. При этом правозащитники предупреждают, что в белорусском обществе растет поддержка силового сопротивления режиму Александра Лукашенко.

Как ужесточали законодательство в Беларуси

В августе 2020 года тысячи задержанных во время массовых акций протеста после президентских выборов в Беларуси были наказаны административным арестом на разные сроки. Через несколько месяцев такие же действия демонстрантов стали трактоваться в стране уже как уголовное преступление (ст. 342 УК). И это было только начало ужесточения политики белорусских властей в отношении их оппонентов.

Силовики задерживают участников акции протеста в Минске, сентябрь 2020 года
Силовики задерживают участников акции протеста в Минске, сентябрь 2020 годаФото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

В 2021 году в Беларуси ввели уголовную ответственность за оскорбление не только чиновников, но и их близких, а также за распространение ложных сведений о стране и за призывы к принятию санкций против нее. Кроме того, теперь срок можно получить не только за создание экстремистского формирования, но и за участие в нем. Значительно ужесточены санкции так называемых "антиэкстремистских" статей УК.

В 2022 году тенденция продолжилась: уголовно наказуемых стало "отрицание геноцида белорусского народа", начали проводиться заочные суды. А с 2023 года осужденных за экстремизм уже можно будет лишить белорусского гражданства, даже полученного ими по рождению. Также в УК появились статьи о "пропаганде терроризма", расширены основания для применения смертной казни за "измену государству", введена ответственность за "дискредитацию армии".

По оценкам правозащитной организации Human Constanta, большинство уголовных дел, возбужденных по "экстремистским" статьям УК, связаны с критикой властей в интернете. И если изначально Беларусь копировала формулировки из российских законов, то после 2020 года Минск, по мнению правозащитников, ушел значительно дальше в своих репрессивных практиках.

"В Беларуси 99% "экстремистских" дел однозначно политически мотивированные, - указывает юрист Human Constanta, попросивший не называть его имени. - В России гораздо реже наказывают лишением или ограничением свободы "за слова". В Беларуси же человек, задержанный за критические комментарии, будет отправлен на "химию" (ограничение свободы. - Ред.) или за решетку".

Почему же "экстремизма" в Беларуси не становится меньше?

Эксперты Human Constanta каждые три месяца публикуют обзор борьбы с экстремизмом в Беларуси и фиксируют увеличение числа преследуемых - несмотря на ужесточение наказаний. По их подсчетам, с 2020 года в РБ заведено свыше 11 тысяч уголовных дел против оппонентов режима.

Бывший председатель Конституционного суда Литвы, ныне руководитель Центра права и демократии Дайнюс Жалимас объясняет, что в демократических государствах власти идут на ужесточение наказания, чтобы снизить преступность, однако в Беларуси другой случай. "Режим криминализирует любое действие, чтобы подавить несогласие. Чем больше люди сопротивляются, тем больше будет уголовных дел. Если надо, то власти позже придумают формулировку".

Акция протеста в Минске после президентских выборов
Власти Беларуси криминализируют любое открытое проявление несогласия с ними, считают эксперты Фото: Yauhen Attsetski

Юрист правозащитной платформы Legal Hub в интервью DW на условиях анонимности отметил, что правоохранительная система Беларуси переориентировалась: борьба с инакомыслием стала главным приоритетом в работе. По его словам, благодаря политически мотивированным делам можно искусственно давать показатели, демонстрирующие успешную работу. "Проблема в том, что если уж если показатели введены, нужно всеми силами поддерживать их как минимум на том же уровне, что и за предыдущий отчетный период или даже лучше", - добавляет эксперт.

Ужесточение наказания и злоупотребление законом не только не ведет к искоренению протестных действий оппонентов властей РБ, но и, напротив, стимулирует их, констатируют опрошенные DW аналитики. В 2022 году социологи зафиксировали, что политика властей привела к возникновению у протестной части общества существенного запроса на силовую борьбу с режимом. Не добившись справедливости, пострадавшие от репрессий, в том числе люди, которые подверглись пыткам, вступают в вооруженные формирования на территории Украины и тренировочные отряды в других странах, говорят социологи.

Как долго еще будет сжиматься пружина репрессий в РБ?

Представители белорусских властей полагают, что любые послабления приведут к постепенному возобновлению протестной деятельности, подчеркивает юрист Human Constanta. "Чтобы не останавливать конвейер репрессий, силовики придумывают все более широкое толкование законов - под "содействие экстремизму" теперь подпадает интервью независимому изданию, "разжиганием вражды" может стать антивоенная позиция, критика советского режима и даже идеология чайлдфри (отказ от создания семьи и рождения детей. - Ред.)", - уточняет юрист правозащитной организации.

Сотрудники одного из белорусских спецподразделений на улицах Минска
По оценкам эксперта Legal Hub, в ближайшее время не стоит ждать снижения уровня репрессий в БеларусиФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

По оценкам эксперта Legal Hub, в ближайшее время не стоит ждать значительного спада уровня репрессий в Беларуси. "Примеры с преследованием за поддержку Украины и старые донаты фондам солидарности показывают, что репрессивная политика легко может трансформироваться под влиянием текущей ситуации и использовать события из прошлого, когда нужно продемонстрировать свою эффективность", - продолжает эксперт.

В свою очередь, Дайнюс Жалимас уверен, что нынешний режим в Беларуси сохранится "не более трех лет" и что все причастные в к репрессиям понесут наказание: "Фиксируется каждое преступление и каждое имя депутата, судьи, чиновника".

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