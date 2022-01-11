Как журналистика в Беларуси становится "экстремизмом": опыт одного региона

В наступившем 2022 году в Беларуси продолжилось давление на еще оставшиеся негосударственные региональные СМИ. Так, с 1 января Брестская типография расторгла договор на печать газеты "Ганцавіцкі час" ("Ганцевичское время"). Другие типографии в стране также не пожелали сотрудничать с независимым изданием.

Кроме того, интернет-портал "Першы рэгіен" ("Первый регион") был признан судом "экстресмистским", а доступ к нему заблокирован по решению прокуратуры Брестской области.

Типография расторгла договор на печать

По словам главного редактора газеты "Ганцавіцкі час" Петра Гузаевского, причиной расторжения договора на печать издания в брестской типографии назвали большую загруженность. "Чтобы раз в неделю напечатать нашу газету типографии требовалось 20-30 минут. Получается, что "загрузка" теперь должна быть очень серьезной, если выпуск издания стал таким принципиальным моментом", - отмечает Петр Гузаевский.

Кстати, ровно год назад - с 1 января 2021 года - эта же типография отказалась печатать и "Брестскую газету". С тех пор возобновить выход бумажной версии не удалось, а сайт издания теперь заблокирован, поскольку, по версии прокуратуры, публикации "негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после выборов и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов".

Главный редактор газеты "Ганцавіцкі час" Петр Гузаевский

Главный редактор "Ганцавіцкага часа" обращает внимание, что если ранее дискриминация в отношении газеты проявлялась в отказе чиновников давать информацию и препонах в распространении издания, то теперь идут целенаправленные действия по уничтожению СМИ.

"Борьба с правдой и объективностью подменяется созданием искусственного врага в виде журналистов, которые не замалчивают проблемы и стараются сделать жизнь лучше", - убежден редактор "Ганцавіцкага часа".

Все больше сайтов под запретом

Петр Гузаевский рассказал, что после невозможности печатать газету в Беларуси редакция намерена активнее работать с сайтом издания. Хотя последние события показывают, что власти препятствуют работе независимых СМИ и в этом направлении.

Помимо сайта "Брестской газеты" в минувшем году подверглись блокировке и другие популярные в регионе интернет-ресурсы. Так, за публикации материалов, признанных судом "экстремистскими", власти ограничили доступ к сайту "Медиа-Полесье" и барановичского издания "Intex-Press". В обеих редакциях так и не смогли получить подробности того, о каких именно публикациях идет речь.

Интернет-портал "Першы рэгіен" ("Первый регион") заблокирован в связи с обвинениями в "экстремизме"

В начале 2022 года стало известно, что по аналогичной "экстремистской" причине заблокирован и интернет-портал "Першы рэгіен". В постановлении прокуратуры Брестской области говорится, что некоторые статьи на этом сайте "сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам".

Подобная ситуация характерна и для других регионов Беларуси. По сведениям Белорусской ассоциации журналистов БАЖ (сайт этой ликвидированной властями организации также подвергся блокировке), за период после президентских выборов в стране ограничен доступ более чем к сотне общественно-политических сайтов и медиаресурсов.

Местная газета как альтернатива телевидению

Для жителей белорусской провинции местные газеты долгие годы оставались важным источником информации. Даже в эпоху интернета своим привычкам эти люди не изменили. Как правило, речь идет о пенсионерах и тех, кто не привык пользоваться современными гаджетами.

По словам жительницы Ганцевичей Нины Вашкевич, ситуация, когда местная газета перестала печататься, ее очень огорчает. "Я - не бунтарь и далека от политики в силу своего возраста, но всегда могла рассчитывать на то, что позвоню с каким-то вопросом в редакцию "Ганцавіцкага часа", там разберутся по справедливости и напишут об этом в газете", - говорит пенсионерка и недоумевает, чем издание могло не угодить властям.

Медсестра из Бреста Екатерина, попросившая не называть свою фамилию, рассказала, что родилась в Ганцевичском районе, где до сих пор живут ее родители.

"Сама я новости читаю в интернете, но в родной деревне местная независимая газета пользовалась популярностью и воспринималась как контраст по сравнению с той пропагандой, что показывают по телевизору", - отмечает Екатерина.

Так кто же разжигает вражду?

Тем не менее, именно белорусское государственное телевидение (вместе с районными газетами, учредителями которых являются местные власти) становятся сейчас безальтеративными поставщиками новостей для многих сельских жителей, не пользующихся интернетом.

По словам еще одной жительницы Бреста Светланы Каролик, смотреть информационные программы белорусских телеканалов сейчас очень тяжело. "Дело даже не в том, что события освещаются предвзято и однобоко: в эфире звучит много негатива, а порой просто ненависти в адрес тех, кто с такой точкой зрения не согласен", - считает собеседница DW.

При этом если журналисты негосударственных изданий, пока остающиеся в Беларуси, вынуждены работать с большим риском для себя, чтобы не попасть в число "экстремистов", то для представителей государственных СМИ такой опасности не существует.

"Я сама лично направляла обращения в прокуратуру, чтобы проверили на предмет разжигания национальной и социальной вражды некоторые сюжеты белорусского телевидения, но в ответ получала банальные отписки", - рассказала Светлана Каролик. Она убеждена, что таким образом дискредитируется и сама профессия журналиста, и работа государственных органов по пресечению фактов разжигания ненависти.

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