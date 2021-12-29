Что читают и смотрят белорусы после разгрома независимых СМИ
О последних тенденциях в белорусском медиапространстве и о том, что ждет медиаполе Беларуси в следующем году, рассуждает Леся Рудник, исследовательница Центра новых идей.
Для рубрики DW "Беларусь. Перспективы"Леся Рудник написала комментарийо том, что происходило с медиапространством Беларуси в 2021 году. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".
За последний год белорусское информационное пространство изменилось: стало более контролируемым, цензурируемым и просто бедным. Сначала репрессии против отдельных журналистов, потом закрытие крупнейшего в стране новостного портала, затем признание других изданий экстремистскими. Для независимых редакций, условия работы которых и раньше были далеко не благоприятными, последний год стал годом эмиграций, кризисов и реальных тюремных сроков.
Два медиавакуума
Репрессировав свободную журналистику, власти не просто выдавили независимые издания в социальные сети, но и лишили сами себя доступа к качественной информации.
В условиях, когда государственные СМИ занимаются только медийной поддержкой власти, а еще не закрытые СМИ публикуют статьи о новых ресторанах в Минске, замалчивая любые "щекотливые темы", качество журналистики стремительно падает. Медийный вакуум, который создает такая "разрешенная" журналистика, ставит под вопрос пользу существующей журналистики для общества, да и для самого режима.
Леся Рудник
"Неразрешенная" же журналистика – это другой вакуум. Невозможность получать комментарии чиновников, присутствовать на пресс-конференциях и государственных мероприятиях усложняет отражение позиции действующей власти в независимых СМИ. Независимым медиа остается освещать позиции тех, кто согласен с ними говорить.
Эти два вакуума создают серьезную проблему для потребителей новостей и отражают поляризацию общества. С одной стороны - лояльная власти аудитория, которая еще готова смотреть новости на телевидении или читать государственные газеты. С другой – протестная и нейтральная аудитория, которая потребляет новости привычных им изданий, но уже в соцсетях.
По результатам исследования Народного опроса, протестная аудитория читает новости либо в соцсетях (84%) и на новостных сайтах (70%), либо смотрит их на YouTube (75%). Но при этом количество просмотров белорусских каналов на YouTube снижается, почти в два раза за последний год. В ноябре 2021 года – это 51 миллион просмотров, в мае 2021 – 63,5 миллиона, тогда как в сентябре 2020 эта цифра была 104 миллиона.
Перемещение независимых СМИ в социальные сети и конкуренция с блогерами, каналами, ранее не являвшимися редакциями, актуализирует запрос аудитории на проверку информации. Результаты исследования Народного опроса уже указывают на потребность в фактчекинге. Так, 84% проверяют другие источники информации, а 35% полагаются на картинку с места событий, чтобы убедиться, что информация достоверная.
Китайский интранет, альтернатива всем популярным мировым мессенджерам и система цензуры со специальными аудиторами, которые проверяют контент через 73 тысячи кодовых слов, – это слишком дорого для уже и так экономически уязвимой страны, как в человеческом, так и в финансовом плане.
"Российская" модель медиарегулирования для Беларуси будет скорее либерализацией. Да, законы об иностранных агентах накладывают на независимые российские СМИ обязательства публиковать материалы с многострочной ремаркой о том, что "материал произведен иностранным агентом…", но читать "Дождь" или "Медузу" из России все еще можно без VPN.
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Когда белорусские законы об экстремизме изменили, было понятно, что власти ищут дешевый и быстрый инструмент для нейтрализации независимых медиа.Я уже говорила о том, что после обновления законов об экстремизме списки экстремистских изданий стали "нормальностью". Но в отличие от России власти в Беларуси пошли дальше – на массовые аресты за комментарии в соцсетях и другие санкции против аудитории независимых изданий. Российская модель бьет в производителя контента, а в Беларуси удар принимают и его потребители.
Что ждет медиаполе Беларуси?
Ресурсов на "армию цензоров" и создание альтернативных социальных сетей у режима нет, адаптация российской модели – будет скорее шагом слабости для режима, поэтому режим продолжит использовать человеческий ресурс для подавления любого альтернативного контента через признание изданий, сайтов, каналов экстремистскими и репрессии против оставшихся журналистов и индивидуальных пользователей.
Аудитория, скорее всего, продолжит поляризироваться. Хотя часть нейтральной аудитории может перейти в российское медиаполе, тем более, что предложения о совместном российско-беларуском медиахолдинге уже звучали. Но важно, что инструменты цифровой безопасности и гигиены, новые способы обхождения блокировок позволят белорусам в стране получать доступ к независимой журналистике, потому что ресурсов на системный контроль над индивидуальными пользователями у режима нет.
В долгосрочной перспективе поляризация аудитории вместе с последствиями политического кризиса приведет к еще большему недоверию белорусов к телевидению, газетам и радио. Чтобы исправить это, в новой Беларуси медиаредакциям и специалистам придется приложить серьезные усилия.
Автор: Леся Рудник, исследовательница Центра новых идей, докторант политологии университета Карлстад (Швеция)
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.
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Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Лидер демократической Беларуси
Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Сбор подписей за Тихановскую
Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Единый кандидат от оппозиции
Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Объединение штабов
Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Три грации как символ мирных перемен
Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Непризнанные результаты выборов
10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Протесты после выборов
Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Вынужденная эмиграция
Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
За диалог при международном посредничестве
Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Внимание к пыткам в Беларуси
Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Премия Сахарова "За свободу мысли"
В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с диаспорой в Риме
Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Новый имидж лидера
За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.