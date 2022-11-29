До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

В Беларуси за интервью независимым СМИ можно стать фигурантом уголовного дела по обвинению в содействии экстремистской деятельности. DW узнала, кого и в чем обвиняют.

Уголовные дела по статье "содействие экстремистской деятельности" (ст.361-4 УК РБ) заводят на белорусов за взаимодействие со СМИ, признанными в РБ "экстремистскими формированиями". Такой статус сейчас есть у девяти независимых медиа, присваивают его не через суд, а по решению МВД или КГБ. Среди тех, кого обвиняют по ст. 361-4 УК, военный эксперт Егор Лебедок, экс-преподавательницы вузов Наталья Дулина и Наталья Суслова, жена политзаключенного Дарья Лосик. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Первое уголовное дело за интервью

Первое уголовное дело за интервью "деструктивному" СМИ было передано в Минский областной суд 8 ноября 2022 года. Обвиняемым в "содействии экстремистской деятельности" стал военный эксперт Егор Лебедок, которого белорусские правозащитные организации признали политзаключенным.

За интервью независимым СМИ в Беларуси можно получить семь лет тюрьмы Фото: Ales Petrowitsch/DW

В пресс-релизе областной прокуратуры, в котором говорится об открытии уголовного дела, ни фамилия Лебедка, ни название СМИ не упоминаются. Сказано лишь, что в апреле и мае "40-летний житель Смолевичского района" дал интервью "публичному деструктивному каналу". Темой разговора со СМИ, по данным ведомства, стала "специальная военная операция", проводимая "вооруженными силами РФ на территории Украины", и роль в ней Республики Беларусь. В прокуратуре сочли, что интервью "способствовало распространению ложной и дискредитирующей информации о Беларуси".

Из публикаций телеграм-канала, близкого к белорусским силовикам, стало известно, что речь шла об интервью Егора Лебедка "Еврорадио" в апреле и мае 2022 года. При этом "экстремистским формированием" МВД РБ признало "Еврорадио" 20 июля - уже после задержания Лебедка. До этого, с сентября 2021 года, СМИ находилось в списке "экстремистских материалов". Именно поэтому обвинение военному эксперту звучит как "обеспечение деятельности публичного деструктивного [телеграм-]канала, информационную продукцию которого суд признал экстремистскими материалами".

Экс-преподавательницу обвиняют по двум статьям УК

Наталья Дулина Фото: Privat

Интервью, которое дала "Еврорадио" Наталья Дулина - экс-доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член Координационного совета белорусской оппозиции, - силовики также интерпретировали как "содействие экстремистской деятельности". Кроме того, политзаключенную обвиняют в грубом нарушении общественного порядка (ст. 342 УК).

По версии следствия, Дулина выходила на "воскресные марши" и вместе с другими их участниками "перекрывала проезжую часть, препятствуя нормальной работе общественного транспорта и другой городской инфраструктуры". Женщину также обвиняют в регистрации в мобилизационном плане оппозиции "Перамога". Наталья Дулина находится в СИЗО с 3 октября. С августа 2020 года это ее шестое задержание.

Уголовное дело на мать погибшего бойца ПКК

Уголовное дело за интервью телеканалу "Белсат" в конце ноября завели и в отношении Натальи Сусловой - матери погибшего бойца белорусского полка имени Кастуся Калиновского (ПКК). Наталья Суслова - бывший преподаватель Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, одним из ее студентов был блогер Сергей Тихановский.

В 2020 году Суслова открыто поддержала протесты, получила 10 суток административного ареста и уволилась из университета. Сын Натальи, командир разведроты Павел "Волат", погиб 15 мая 2022 года во время боевых действий на юге Украины.После гибели в Украине сына Наталья отправилась добровольцем на войну, принимала участие в освобождении Херсона от российской оккупации.

На Дарью Лосик давит администрация СИЗО

Дарью Лосик, жену белорусского политзаключенного, блогера и внештатного консультанта "Радио Свобода" Игоря Лосика, задержали 18 октября. В телеграм-канале, близком к белорусским силовикам, появилось так называемое "покаянное" видео: в нем Дарья рассказывает, что в апреле 2022 года она дала интервью телеканалу "Белсат", признанному в Беларуси "экстремистским формированием" с ноября 2021.

Дарья Лосик Фото: Bogdana Alexandrowskaya/DW

Авторы видеоролика утверждают, что факт интервью может повлечь уголовную ответственность за "содействие экстремистской деятельности". 21 октября стало известно, что суд избрал в отношении Дарьи меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя она одна воспитывает 3-летнюю дочь.

В настоящее время девочка живет с бабушкой и дедушкой. Дарья находится в СИЗО города Бреста, где, по словам родных, подвергается давлению со стороны администрации. Так, руководство СИЗО решило включить вес отправляемых Дарье посылок в общий вес передач. Обычно посылки заключенным отправляют почтой, их количество не ограничено, единственное условие - вес посылки не должен превышать 50 килограммов. Общий вес передач, которые заключенным вручают лично в руки, составляет 30 кг в месяц, посылки в него не входят. Но в отношении Дарьи это правило не действует. Ее родственники попросили не отправлять девушке посылки без согласования с ними, иначе она может остаться без необходимых вещей. Письма от Дарьи также почти не приходят.

Правозащитница: "Власти эксплуатируют тему борьбы с экстремизмом"

Правозащитница центра "Вясна" Наталья Сацункевич убеждена, что власти эксплуатируют тему борьбы с экстремизмом для оправдания репрессий. "Мы видим массированную плановую кампанию, цель которой - не только ограничить работу независимых СМИ, но и препятствовать доступу людей к альтернативной информации", - говорит она.

По словам правозащитницы, власти РБ искусственно создают все больше и больше "экстремистских формирований". Сейчас в этот список входят 97 организаций и СМИ, шесть последних прибавились в октябре. "Сложно сказать, по каким признакам присваивается статус "экстремистского формирования". Ощущение, что власти и сотрудники правоохранительных органов выбирают группы, которые пользуются популярностью, чтобы была легальная возможность преследовать людей", - отмечает Сацункевич.

Она также считает, что власти Беларуси "цинично эксплуатируют тему борьбы с экстремизмом и терроризмом для оправдания репрессий". "Это очень печальная тенденция. Ее цель, во-первых, заблокировать распространение информации, во-вторых, запугать родственников политзаключенных, которые рассказывают о репрессиях, пытках, жестоком обращении, о нарушениях прав человека в Беларуси", - убеждена правозащитница центра "Вясна".

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