Бабарико в больнице: в каком состоянии белорусский политик

В среду, 26 апреля, несколько белорусских Telegram-каналов сообщили, что экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, отбывающий срок за получение взяток в особо крупном размере, госпитализирован из колонии в хирургическое отделение больницы Новополоцка. "Нам удалось подтвердить эту информацию, - рассказал в четверг DW пресс-секретарь Бабарико Глеб Германчук. - В больнице подтвердили наличие пациента Бабарико. К сожалению, другие подробности, включая причину госпитализации и детали состояния Виктора, нам пока неизвестны".

Главный соперник Лукашенко на выборах 2020 года

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико весной 2020 года собирался баллотироваться на пост президента Беларуси и многими считался на тот момент главным соперником Алесандра Лукашенко. Однако зарегистрироваться кандидатом на пост главы государства и принять участие в выборах Бабарико не смог - бывший банкир был задержан 18 июня по делу об "организации на базе Белгазпромбанка преступной группы, занимавшейся выводом денег за рубеж". Вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына Эдуарда, который и сейчас находится в СИЗО КГБ.

Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом накануне избирательной кампании, май 2020 года Фото: Natalia Fedosenko/Tass/picture alliance

6 июля 2021 года Верховный суд Беларуси приговорил Бабарико-страшего к 14 годам лишения свободы, признав виновным в нарушении двух статей УК: получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235). Осужденный своей вины не признал.

В банковской сфере Виктор Бабарико работал с 1995 года. В 2000-м стал председателем правления Белгазпромбанка ("дочки" российского Газпромбанка) и руководил им на протяжении 20 лет. За это время банк вошел в пятерку крупнейших в Беларуси. Бабарико также был известен как меценат - он основал фонд помощи больным детям, финансировал выпуск книг нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. При его содействии в Беларусь был возвращен подлинник Библии Франциска Скорины, картины знаменитых художников-выходцев из Беларуси - Марка Шагала, Хаима Сутина, Льва Бакста. Эти полотна впоследствии засветились в уголовном деле Белгазпромбанка.

Виктору Бабарико сейчас 59 лет. Помимо сына Эдуарда у него есть дочь Мария, которая живет в Австралии. Супруга экс-банкира погибла в 2017 году в Португалии, занимаясь дайвингом.

"Это самая жесткая колония"

Назначенный судом срок Бабарико отбывает в исправительной колонии в Новополоцке. "Это самая жесткая колония, - рассказывает бывший политзаключенный Александр Кабанов, который также часть своего срока отбывал в новополоцкой колонии и сравнивает ее с концлагерем. - Туда отправляют людей для того, чтобы они почувствовали всю "радость в жизни". То есть сотрудники администрации не скрывают, что зек должен страдать. Медики в колонии, когда к ним кто-то обращается, говорят: "А вы что, в санаторий приехали? Вы думаете, вас тут лечить будут?"

По информации бывших адвокатов Виктора Бабарико и его штаба, с февраля от экс-банкира не было новостей. "От Бабарико не поступает письменная корреспонденция, родственников и адвокатов к нему не допускают. В последнее время он постоянно находится в ШИЗО," - поделился Глеб Германчук.

20 марта задержали последнего продолжавшего работать адвоката Бабарико - вместе с еще пятью адвокатами, представлявшими интересы известных белорусских политзаключенных. А 27 апреля появилась информация, что Бабарико госпитализирован из колонии в больницу Новополоцка. Как сообщалось, политик был доставлен в больницу со следами столь жестокого избиения, что его даже не узнали, пока не увидели фамилию. В больнице Новополоцка подтвердили, что экс-банкир был помещен в отделение хирургии, ему сделана операция.

Депутат бундестага: Приговор Бабарико - это позор

Эту информацию подтвердил и экс-адвокат Виктора Бабарико Илья Салей: "Ситуация действительно катастрофическая, прежде всего из-за того, что информации никакой нет. Но это достаточно распространенная практика для таких случаев в Беларуси, и Виктор не стал исключением. Насколько я понимаю, проходит какая-то кампания по полной изоляции политических лидеров от внешнего мира и информации, по воздействию на них уже, возможно, не только морально, но и физически".

Илья Салей Фото: Pavel Kritchko

Александр Кабанов признался, что удивлен сообщениям о случившимся: "Потому что задача начальника колонии - не допускать огласки таких случаев. Сама администрация колонии периодически занимается тем, что избивает людей, ставит на растяжки. И это касается не только политических, это знают все, кто там был. Но они научились это делать так, чтобы человека не ложили в больницу, чтобы не было синяков, чтобы он не мог потом пожаловаться".

На сообщения о госпитализации Виктора Бабарико отреагировал депутат бундестага Петер Хайдт (Peter Heidt), который взял над политзаключенным символическое шефство: "Мы исходим из того, что его пытали, либо что в результате своего заключения он как минимум серьезно болен. Приговор ему - это позор. Омерзительно, как диктатор Александр Лукашенко снова злоупотребляет своей властью. Если бы у него было хоть немного порядочности, он немедленно освободил бы Бабарико".

"Ему не давали спокойно сидеть"

Евгений Пыльченко, еще один бывший адвокат Виктора Бабарико, вспоминает, что еще в 2021 году в колонии неоднократно нарушались законные права и интересы политика. Состояние его здоровья не позволяло работать в созданных условиях - превышающий норму температурный режим, неудовлетворительные вентиляция и режимы проветривания. "Мы пробовали как-то это решить через обращения со ссылками на нормативы, которые должны соблюдаться. В какой-то момент, кажется, что-то исправили с вентиляцией или начали открывать окно, уже можно было более-менее работать", - продолжает Пыльченко.

Кроме того, по информации бывших адвокатов оппозиционера, с самого начала содержания в колонии ему были запрещены контакты с другими заключенными. "Он сам это понимает и сам отстраняется от беседы, потому что понимает, что будут проблемы, - уточняет Александр Кабанов. - Когда он только приехал в колонию, ему помогли поднести сумки. Человек подошел, не зная про него ничего. Просто обычный зек подошел, поднял сумки и сразу же поехал в ШИЗО на 60 суток, не понимая, что происходит. Людей, которые с ним здоровались, могли закрыть в ШИЗО на 10 суток, могли - на 30 суток. Как начальнику захочется".

Также ограничивалось общение Виктора Бабарико с родственниками и адвокатами. "Нам создали такие условия, что мы могли приезжать только в нерабочее время после шести вечера, - говорит Евгений Пыльченко. - Но тем не менее мы могли регулярно его навещать. Когда меня икслючали из коллегии адвокатов (в октябре 2021 года. - Ред.), одновременно начался этап, когда к нему перестали пускать адвокатов".

Помимо ограничения контактов, администрация колонии также ограничивала свободное время Бабарико: "Ему не давали спокойно сидеть. Его все время загружали, на чтение и писание писем у него оставались минуты напротяжении дня, - рассказывает Пыльченко. - Это очень легко делается в условиях колонии. Придумать занятие для заключенного просто. Фактически он постоянно находился в состоянии напряжения, администрация все время что-то для него придумывала, чтобы он чувствовал давление".

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