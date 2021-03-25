 Чем занимаются белорусские адвокаты, лишенные лицензии из-за политики? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.02.2022

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Беларусь

Чем занимаются белорусские адвокаты, лишенные лицензии из-за политики?

Они защищали Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Максима Знака, Алеся Беляцкого, за это власти лишили их лицензии. Четыре истории репрессированных белорусских адвокатов - у DW.

Женщина стоит у стола в зале суда в Минске

За время политического кризиса в Беларуси десятки адвокатов были лишены адвокатской лицензии

"Кроме того, что я адвокат, я еще и человек. Предположить, что я каким-то образом мог избежать политических дел, довольно сложно, как минимум из-за их количества. Да и оставаться равнодушным, видя абсолютно неправовое преследование людей, я бы не смог", - говорит белорусский юрист Дмитрий Лаевский, которого в июле 2021 года исключили из коллегии адвокатов. Он выступал защитником в громких делах экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и адвоката Максима Знака, а теперь вынужден искать себе новую работу.

Лаевский - один из десятков юристов, которые за последние полтора года были лишены лицензии в Беларуси из-за участия в политических процессах. Как сейчас живут и где работают репрессированные белорусские адвокаты - у DW.

Дмитрий Лаевский: "Найти работу в Беларуси сейчас будет сложно"

В юридической сфере Дмитрий Лаевский работает уже около 15 лет, адвокатом был дважды с небольшим перерывом - в основном занимался уголовными делами, связанными с бизнесом. Впрочем, и до 2020 года в резюме адвоката были политические дела: в 2009-2011 годах он защищал политика и бизнесмена Андрея Бондаренко, а в 2011 году - руководителя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого.

Дмитрий Лаевский

Дмитрий Лаевский

Известным на всю страну адвокатом Лаевский стал в 2020 году, взяв на себя защиту главного соперника Лукашенко на выборах Виктора Бабарико - именно этот процесс стоил ему адвокатской лицензии.

"2 июля 2021 года в отношении меня возбудили дисциплинарное производство из-за моего выступления в прениях по делу Бабарико, в частности из-за того, что я обосновал не только его невиновность, но и поставил вопрос об оправдании всех обвиняемых сотрудников банка", - рассказывает Лаевский. Через пару дней его исключили из коллегии адвокатов, а в августе Министерство юстиции прекратило действие его адвокатской лицензии.

И исключение из коллегии, и решение Минюста Лаевский обжаловал, пройдя все инстанции в белорусских судах. "Сейчас собираюсь выйти за пределы белорусских реалий и подать жалобу в Комитет ООН по правам человека", - поясняет адвокат.

О защите Бабарико и Знака адвокат не жалеет, хотя сейчас вынужден искать работу. "До февраля 2022 года я был занят разными задачами, которые касаются защиты Бабарико, я представляю его в Комитете ООН - там не нужна лицензия. Также из-за нового закона я вынужденно занимался ликвидацией бюро, поэтому только в последний месяц у меня появилось ощущение, что я больше не адвокат. Теперь как один из вариантов рассматриваю устроиться в коммерческую организацию", - говорит Лаевский и добавляет, что работу в Беларуси сейчас ему найти будет сложно.

Наталья Мацкевич: "Закончить карьеру на такой точке - это того стоит"

Бывший адвокат Сергея Тихановского и Виктора Бабарико Наталья Мацкевич пришла в адвокатуру сразу же после окончания университета в 1994 году. "Нигде, кроме адвокатуры, я не работала. Занималась уголовными делами о должностных преступлениях, а с 2009 года больше сосредоточилась на правах человека - делах о смертной казни, свободе выражения мнений и собраний, массовых беспорядках". В 2011 году у нее был подзащитный по делу о беспорядках, она также вела процесс Алеся Беляцкого уже после приговора, занималась делом "Белого легиона".

Свое исключение из коллегии адвокатов в октябре 2021 года Наталья Мацкевич связывает с защитой Тихановского и Бабарико: "Обстоятельства не дают другой интерпретации. Меня исключили за действия по защите Бабарико, по мнению дисциплинарной комиссии я там допустила какие-то нарушения". Впрочем, о своем участии в политических делах юрист не жалеет: "На такой точке можно закончить карьеру, это того стоит", - говорит Мацкевич.

Сейчас бывший адвокат проходит процедуру обжалования исключения из коллегии адвокатов и прекращения действия лицензии, а в профессиональном плане занимается преподаванием и исследованиями. "Я аффилирована в центре конституционализма ЕГУ, веду курсы для адвокатов из пяти стран по системе защиты прав человека в ООН и по профессиональным ассоциациям адвокатов. Я известна как эксперт в защите прав человека ООН, меня часто приглашают в качестве эксперта на международные и российские программы с вебинарами или семинарами", - рассказывает о своей теперешней деятельности Мацкевич.

Сергей Зикрацкий: "Я понимал, что уже в "расстрельном списке"

В медийной среде юриста с 20-летним стажем Сергея Зикрацкого всегда считали "своим" адвокатом. "Еще студентом я начал изучать право СМИ, потом часто выступал на семинарах, консультировал региональные издания, ко мне обращались журналисты, ведь их в Беларуси все время прессовали", - рассказывает адвокат. В последнее время Зикрацкий защищал журналистку телеканала "Белсат" Катерину Андрееву, представлял интересы Tut.by, когда его лишали статуса СМИ, и сотрудников белорусского "Пресс-клуба".

Сергей Зикрацкий

Сергей Зикрацкий

Формально Зикрацкого исключили из коллегии адвокатов за то, что он не прошел внеочередную аттестацию Минюста, поводом для вызова на нее стали несколько комментариев для СМИ.

"Внеочередная аттестация в 2020-2021 годах стала инструментом, который Минюст использовал для лишения адвокатов лицензий. Когда 24 марта 2021 года меня вызвали, я понимал, что уже в "расстрельном списке", - вспоминает Сергей Зикрацкий. - На заседании комиссии мы долго обсуждали мои публикации, а потом мне начали задавать вопросы по законодательству, проверяя мои знания, пока не ошибусь. Я ответов буквальных не давал, но говорил, в каком акте они содержатся, но комиссию это не устроило".

После лишения лицензии и исключения из коллегии адвокатов Сергей Зикрацкий уехал в Литву и на полгода присоединился к команде Светланы Тихановской. "Это были классные времена и интересная работа, совсем не то, чем я занимался все время до этого - другие задачи, другое законодательство, чаще английский язык", - рассказывает Зикрацкий. Теперь бывший адвокат работает в международной компании, которая имеет офисы в нескольких европейских странах: "Меня позвали переехать, я согласился, и теперь руковожу юридическим направлением компании".

Ольга Баранчик: "Адвокатура была всей моей жизнью"

Ольга Баранчик

Ольга Баранчик

Как и Наталья Мацкевич, в адвокатуру юрист Ольга Баранчик попала прямо со студенческой скамьи в 1994 году. "В университете у меня была специализация в гражданском праве, но за 26 лет работы так сложилось, что я стала больше работать с уголовным", - рассказывает Баранчик. Во время политического кризиса в Беларуси она работала с Натальей Херше и Сергеем Тихановским.

Репрессии против себя Ольга Баранчик связывает со своей позицией во время председательства в дисциплинарной комиссии - органе самоуправления, который был создан в 2012 году.

"Она не должна была быть карательным органом, и те 9 лет, что я ее возглавляла, она им не была. С 2020 года к нам попадали политические дела против адвокатов, которые возбуждали приказом министра юстиции, и, учитывая мою позицию, мы принимали те решения, которые не устраивали Минюст, - рассказывает юрист. - Я полагаю, что по итогам рассмотрения этих дел я и попала "на ковер" в Минюст в марте 2021 года на внеочередную аттестацию. Через 5 дней я была исключена из коллегии, потом действие лицензии прекратили".

По словам Ольги, адвокатура была всей ее жизнью, и первое время без нее ей было трудно.

Однако возвращаться в эту сферу она не хотела бы: "Адвокатура не является независимым органом. Хоть руководство кричало, что адвокатура должна быть аполитичной, но они сами высекают грамотных адвокатов - уже около 50 человек", - говорит бывший адвокат.

После непродолжительного отпуска Ольге Баранчик удалось найти работу, хотя таким, как она, это сделать в Беларуси сейчас трудно.

"Мне в мае 2021 года предложили возглавить белорусское ООО, я подумала и согласилась. Я не жалею, что пришла туда: хоть работа и не по адвокатскому профилю, там хватает вопросов, связанных с юриспруденцией", - говорит Баранчик.

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