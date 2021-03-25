Чем занимаются белорусские адвокаты, лишенные лицензии из-за политики?

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Они защищали Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Максима Знака, Алеся Беляцкого, за это власти лишили их лицензии. Четыре истории репрессированных белорусских адвокатов - у DW.
"Кроме того, что я адвокат, я еще и человек. Предположить, что я каким-то образом мог избежать политических дел, довольно сложно, как минимум из-за их количества. Да и оставаться равнодушным, видя абсолютно неправовое преследование людей, я бы не смог", - говорит белорусский юрист Дмитрий Лаевский, которого в июле 2021 года исключили из коллегии адвокатов. Он выступал защитником в громких делах экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и адвоката Максима Знака, а теперь вынужден искать себе новую работу.
Лаевский - один из десятков юристов, которые за последние полтора года были лишены лицензии в Беларуси из-за участия в политических процессах. Как сейчас живут и где работают репрессированные белорусские адвокаты - у DW.
В юридической сфере Дмитрий Лаевский работает уже около 15 лет, адвокатом был дважды с небольшим перерывом - в основном занимался уголовными делами, связанными с бизнесом. Впрочем, и до 2020 года в резюме адвоката были политические дела: в 2009-2011 годах он защищал политика и бизнесмена Андрея Бондаренко, а в 2011 году - руководителя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого.
Известным на всю страну адвокатом Лаевский стал в 2020 году, взяв на себя защиту главного соперника Лукашенко на выборах Виктора Бабарико - именно этот процесс стоил ему адвокатской лицензии.
"2 июля 2021 года в отношении меня возбудили дисциплинарное производство из-за моего выступления в прениях по делу Бабарико, в частности из-за того, что я обосновал не только его невиновность, но и поставил вопрос об оправдании всех обвиняемых сотрудников банка", - рассказывает Лаевский. Через пару дней его исключили из коллегии адвокатов, а в августе Министерство юстиции прекратило действие его адвокатской лицензии.
И исключение из коллегии, и решение Минюста Лаевский обжаловал, пройдя все инстанции в белорусских судах. "Сейчас собираюсь выйти за пределы белорусских реалий и подать жалобу в Комитет ООН по правам человека", - поясняет адвокат.
О защите Бабарико и Знака адвокат не жалеет, хотя сейчас вынужден искать работу. "До февраля 2022 года я был занят разными задачами, которые касаются защиты Бабарико, я представляю его в Комитете ООН - там не нужна лицензия. Также из-за нового закона я вынужденно занимался ликвидацией бюро, поэтому только в последний месяц у меня появилось ощущение, что я больше не адвокат. Теперь как один из вариантов рассматриваю устроиться в коммерческую организацию", - говорит Лаевский и добавляет, что работу в Беларуси сейчас ему найти будет сложно.
Бывший адвокат Сергея Тихановского и Виктора Бабарико Наталья Мацкевич пришла в адвокатуру сразу же после окончания университета в 1994 году. "Нигде, кроме адвокатуры, я не работала. Занималась уголовными делами о должностных преступлениях, а с 2009 года больше сосредоточилась на правах человека - делах о смертной казни, свободе выражения мнений и собраний, массовых беспорядках". В 2011 году у нее был подзащитный по делу о беспорядках, она также вела процесс Алеся Беляцкого уже после приговора, занималась делом "Белого легиона".
Свое исключение из коллегии адвокатов в октябре 2021 года Наталья Мацкевич связывает с защитой Тихановского и Бабарико: "Обстоятельства не дают другой интерпретации. Меня исключили за действия по защите Бабарико, по мнению дисциплинарной комиссии я там допустила какие-то нарушения". Впрочем, о своем участии в политических делах юрист не жалеет: "На такой точке можно закончить карьеру, это того стоит", - говорит Мацкевич.
Сейчас бывший адвокат проходит процедуру обжалования исключения из коллегии адвокатов и прекращения действия лицензии, а в профессиональном плане занимается преподаванием и исследованиями. "Я аффилирована в центре конституционализма ЕГУ, веду курсы для адвокатов из пяти стран по системе защиты прав человека в ООН и по профессиональным ассоциациям адвокатов. Я известна как эксперт в защите прав человека ООН, меня часто приглашают в качестве эксперта на международные и российские программы с вебинарами или семинарами", - рассказывает о своей теперешней деятельности Мацкевич.
В медийной среде юриста с 20-летним стажем Сергея Зикрацкого всегда считали "своим" адвокатом. "Еще студентом я начал изучать право СМИ, потом часто выступал на семинарах, консультировал региональные издания, ко мне обращались журналисты, ведь их в Беларуси все время прессовали", - рассказывает адвокат. В последнее время Зикрацкий защищал журналистку телеканала "Белсат" Катерину Андрееву, представлял интересы Tut.by, когда его лишали статуса СМИ, и сотрудников белорусского "Пресс-клуба".
Формально Зикрацкого исключили из коллегии адвокатов за то, что он не прошел внеочередную аттестацию Минюста, поводом для вызова на нее стали несколько комментариев для СМИ.
"Внеочередная аттестация в 2020-2021 годах стала инструментом, который Минюст использовал для лишения адвокатов лицензий. Когда 24 марта 2021 года меня вызвали, я понимал, что уже в "расстрельном списке", - вспоминает Сергей Зикрацкий. - На заседании комиссии мы долго обсуждали мои публикации, а потом мне начали задавать вопросы по законодательству, проверяя мои знания, пока не ошибусь. Я ответов буквальных не давал, но говорил, в каком акте они содержатся, но комиссию это не устроило".
После лишения лицензии и исключения из коллегии адвокатов Сергей Зикрацкий уехал в Литву и на полгода присоединился к команде Светланы Тихановской. "Это были классные времена и интересная работа, совсем не то, чем я занимался все время до этого - другие задачи, другое законодательство, чаще английский язык", - рассказывает Зикрацкий. Теперь бывший адвокат работает в международной компании, которая имеет офисы в нескольких европейских странах: "Меня позвали переехать, я согласился, и теперь руковожу юридическим направлением компании".
Как и Наталья Мацкевич, в адвокатуру юрист Ольга Баранчик попала прямо со студенческой скамьи в 1994 году. "В университете у меня была специализация в гражданском праве, но за 26 лет работы так сложилось, что я стала больше работать с уголовным", - рассказывает Баранчик. Во время политического кризиса в Беларуси она работала с Натальей Херше и Сергеем Тихановским.
Репрессии против себя Ольга Баранчик связывает со своей позицией во время председательства в дисциплинарной комиссии - органе самоуправления, который был создан в 2012 году.
"Она не должна была быть карательным органом, и те 9 лет, что я ее возглавляла, она им не была. С 2020 года к нам попадали политические дела против адвокатов, которые возбуждали приказом министра юстиции, и, учитывая мою позицию, мы принимали те решения, которые не устраивали Минюст, - рассказывает юрист. - Я полагаю, что по итогам рассмотрения этих дел я и попала "на ковер" в Минюст в марте 2021 года на внеочередную аттестацию. Через 5 дней я была исключена из коллегии, потом действие лицензии прекратили".
По словам Ольги, адвокатура была всей ее жизнью, и первое время без нее ей было трудно.
Однако возвращаться в эту сферу она не хотела бы: "Адвокатура не является независимым органом. Хоть руководство кричало, что адвокатура должна быть аполитичной, но они сами высекают грамотных адвокатов - уже около 50 человек", - говорит бывший адвокат.
После непродолжительного отпуска Ольге Баранчик удалось найти работу, хотя таким, как она, это сделать в Беларуси сейчас трудно.
"Мне в мае 2021 года предложили возглавить белорусское ООО, я подумала и согласилась. Я не жалею, что пришла туда: хоть работа и не по адвокатскому профилю, там хватает вопросов, связанных с юриспруденцией", - говорит Баранчик.
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