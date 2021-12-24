Верховный суд в Минске оставил в силе приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку

В пятницу, 24 декабря, Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобы на приговор Марии Колесниковой и Максима Знака. Заседание проходило в закрытом режиме.

Приговор оставлен без изменений, сообщил правозащитный центр "Весна. Один из лидеров белорусской оппозиции, член Координационного совета (КС) Мария Колесникова осуждена на 11 лет колонии. Юрист и член КС Максим Знак - на 10 лет.

Ранее Колесниковой и Знаку было предъявлено обвинение по трем статьям УК Беларуси: публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК). Судебный процесс в Минском областном суде длился месяц и проходил в закрытом режиме, приговор был оглашен 6 сентября.

Дело Колесниковой и Знака

Музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, была координатором штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который заявил о намерении участвовать в президентских выборах. После ареста Бабарико она вошла в состав "оппозиционного трио" - участвовала в предвыборной кампании вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.

Мария Колесникова была единственной из трио, не покинувшей Беларусь в августе 2020 года. В сентябре прошлого года Колесникову арестовали, спустя год - осудили.

Уже после приговора Мария Колесникова вместе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало стала лауреатом Международной премии имени Карла Великого. Они удостоены этой награды за мужество и вселяющую надежду борьбу за свободу и демократию, за права человека и тем самым за европейские ценности.

Известный юрист Максим Знак во время президентской кампании отвечал в команде Виктора Бабарико за правовые вопросы. Именно он ввел в употребление термин "правовой дефолт". Был задержан в сентябре 2020 года.

"Я много раз говорила, что приговор мне и Максиму - это абсурд, потому что никто из нас не виновен. Точно так же, как и огромное количество белорусов, находящихся сейчас в тюрьмах. Режим хочет переложить всю ответственность на нас за свои ошибки. В действительности захват власти в Беларуси совершил один человек. Цифры в 10 и 11 лет только подтверждают этот факт", - так прокомментировала приговор Мария Колесникова в интервью DW.

Реакция ЕС на приговор Колесниковой и Знаку

Немецкие и европейские политики в сентябре осудили приговор Колесниковой и Знаку и потребовали их немедленного освобождения.

Официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано заявил, что все обвинения против оппозиционеров являются "необоснованными".

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse) отметила, что приговоры Колесниковой и Знаку "символизируют жестокость и репрессии белорусского режима в отношении оппозиции и гражданского общества".

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