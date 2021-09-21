Мария Колесникова и Максим Знак обжаловали приговор суда

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак подали жалобы на приговор суда, сообщил во вторник, 21 сентября, правозащитный центр "Весна".

"Мария Колесникова и Максим Знак обжаловали приговоры. В скором времени состоятся новые судебные слушания с их участием. Политзаключенные будут ожидать их в СИЗО в Минске", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор Колесниковой и Знаку должен был вступить в силу с 21 сентября, если бы не был обжалован.

6 сентября Минский областной суд признал Колесникову виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, и приговорил к 11 годам тюрьмы. Одновременно суд приговорил Знака к 10 годам заключения, признав его виновным в создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.

Дело Колесниковой и Знака

Белорусский музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико. После его ареста она стала одной из ключевых фигур протеста против режима белорусского правителя Александра Лукашенко. Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. Адвокат Максим Знак был задержан также в сентябре, ему было предъявлено обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку было предъявлено окончательное обвинение по нескольким статьям: им инкриминировали публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Судебный процесс в отношении Колесниковой и Знака начался 4 августа и проходил в закрытом режиме.

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