Белорусский адвокат Сергей Зикрацкий уехал из страны

Белорусский юрист Сергей Зикрацкий, с 2020 года представлявший в суде интересы журналистов, которые проходят по политически мотивированным делам, покинул Беларусь. "Зло, которое происходит сегодня в моей стране, делают конкретные люди", которые "не имеют ничего общего с Беларусью", написал адвокат в Facebook в понедельник, 3 мая.

Зикрацкий намерен и дальше "делать все возможное", чтобы изменить ситуацию в республике. "К сожалению, в текущих реалиях я не могу это делать в Минске", отметил он, добавив, что временно находится в столице Литвы Вильнюсе.

"Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса. Должен ли я негодовать и злиться на эту страну? Негодовать - да, злиться на страну - нет", - подчеркнул юрист. В марте он не прошел внеочередную аттестацию и был лишен лицензии на осуществление адвокатской деятельности.

Белорусские протесты после выборов президента

В Беларуси почти 9 месяцев не утихают протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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