 Единый фронт против Лукашенко: удастся ли оппозиции в Беларуси сплотиться? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 28.04.2021

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Беларусь

Единый фронт против Лукашенко: удастся ли оппозиции в Беларуси сплотиться?

В стане белорусской оппозиции все громче призывы к консолидации рядов и организации единого фронта борьбы с Лукашенко. Почему его еще нет и каковы шансы на создание - у DW.

Участники одной из акций протеста в Минске, ноябрь 2020 года

Белорусский оппозиционер и глава Национального антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко призвал Светлану Тихановскую "как избранного народом лидера" занять пост президента Беларуси - провести инаугурацию и принимать решения как легитимный руководитель страны. По мнению Латушко, выступившего с этим предложением накануне переговоров 22 апреля в Москве Александра Лукашенко и Владимира Путина, Тихановская должна так поступить, чтобы не допустить потери Беларусью независимости.

Хотя переговоры в Москве не принесли никаких сенсаций, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что вопрос слияния России и Беларуси в одно государство на них не обсуждался, проблема консолидации для белорусской оппозиции от этого менее острой не стала. В чем тут дело, что мешает объединению усилий противников Лукашенко и каким образом его реально достичь - у DW.

Почему нет единой оппозиционной структуры

Едва ли не чаще и настойчивее всех о сплочении демсил и создании соответствующей структуры говорит минский методолог Владимир Мацкевич. Последняя его инициатива - меморандум, подписавшись под которым оппоненты властей должны принять на себя обязательства в отношении друг друга и создать единый антилукашенковский фронт. Проект меморандума Мацкевич, по его словам, отправил ведущим оппозиционерам.

Павел Латушко

Павел Латушко

"Я понимаю, что это совершенно необходимо для изменения ситуации в стране, и точно знаю, что в этом нет ничего невозможного", - заявил он в интервью DW. При этом, по словам методолога, в белорусском обществе складывается впечатление, что никакого единства у оппозиции нет: "Тут, конечно, мешает то, что у ее лидеров очень разный бэкграунд - Латушко, например, всю жизнь проработал чиновником, в среде которых сильны традиции советской номенклатуры, а у Тихановской вообще нет политического опыта. Ситуация в стране меняется быстро, и лидеры, находящиеся в эмиграции, просто не успевают ее отслеживать".

В новейшей истории Беларуси демсилам удалось по-настоящему объединиться фактически лишь однажды - в 2006 году единым кандидатом в президенты был выдвинут Александр Милинкевич. Почему с тех пор не вышло повторить тот успех? "Хорошо объединяют усилия диктаторы, им есть что терять, они боятся. Демократы верят в светлое будущее, для них это очень сложный процесс и нелегкая задача. Мешают амбиции, особенно в президентских кампаниях", - пояснил Милинкевич в беседе с DW.

Александр Милинкевич

Александр Милинкевич

 Как отмечает белорусский политик Ольга Карач, вряд ли сегодня кто-то, помня о начатой реформе конституции, способен сейчас предсказать, когда в Беларуси пройдут новые президентские выборы. При этом отсутствие консолидации оппозиции, как и единого центра Карач связывает "исключительно с тем, что все ждут инициативы от Светланы Тихановской, а она ее не только не проявляет", но и блокирует другие инициативы. "В штабе Тихановской нет места для других больших и маленьких игроков, которые могли бы действовать скоординированно, но автономно. Нет ответов на важные стратегические ключевые вопросы", - подчеркнула Карач, которая возглавляет зарегистрированный в Чехии Центр гражданских инициатив "Наш Дом".

Что нужно для консолидации оппозиции?

В свою очередь Владимир Мацкевич крупным недостатком всех оппозиционных лидеров называет то, что они многие вопросы пытаются решать келейно. В итоге, признал он, многие задумки проваливаются на уровне исполнения, которое "зависит не от решений Тихановской или Латушко", а от поддержки широких слоев общества, сделавших ставку на перемены в стране.

Ольга Карач

Ольга Карач

Для сплочения рядов лидеры, по выражению Мацкевича, должны проявить честность, открытость и готовность сотрудничать даже с теми людьми, которые лично им совсем не лучшие друзья":Это политика, в ней надо взаимодействовать с позициями и программами, а не смотреть на какие-то человеческие качества". И как раз тут он видит залог успеха, так как уверен, что именно Светлана Тихановская способна найти общий язык с любым партнером, "даже с тем, кто пытается ее обойти по популярности или по влиянию, как, например, Карач".

Между тем сама Ольга Карач заверила DW, что поддерживает предложенный Мацкевичем меморандум, который назвала "базой для будущей дискуссии об объединении всех здоровых демократических сил" и "требованием времени и народа".

Как поступить с инициативой Латушко?

А как же быть тогда с предложением Латушко об инаугурации Тихановской и ее президентстве? Это опрометчивая и потенциально конфликтная инициатива, едва ли она согласована с самой Светланой, полагает Мацкевич. "Кроме того, Тихановская сейчас общается с европейскими политиками очень высокого уровня, которые понимают, что раз выборы в Беларуси были сорваны и посчитать голоса невозможно, то нельзя вообще никакой их итог считать фактом. Поэтому Тихановская и не может быть президентом", - констатирует Мацкевич.

Владимир Мацкевич

Владимир Мацкевич

И добавляет, что хотя она и набрала, по имеющейся у него информации, более 62 процентов голосов, их никак нельзя конвертировать в официальное признание президентом. "Светлана это прекрасно понимает и никогда так не поступит, ибо знает, что это поставит ее в дурацкое положение, гораздо худшее, чем было в Венесуэле у Гуайдо", - подчеркнул Мацкевич.

А вот Ольга Карач уверена, что в условиях правового дефолта в Беларуси значение имеет, в первую очередь, политическая воля лидеров - готовы ли они добиваться победы всеми доступными способами. При этом Карач - за идею Латушко, но при определенных условиях: "Ради победы я готова встать под знамена Тихановской, но, как всегда бывает в жизни, есть нюансы. Мы ждем таких слов от Светланы с момента, как она оказалась в Литве - что она легитимный законно избранный президент и верховный главнокомандующий. Последнее особенно важно".

Экс-кандидат в президенты Александр Милинкевич считает, что правительства и президенты в изгнании "играют скорее моральную роль, показывая что есть легитимная власть". В плане консолидации усилий они, по оценке Милинкевича, не имеют решающего значения.

Как объединение может выглядеть организационно?

Единый антилукашенковской фронт - звучит эффектно. А что конкретно будет стоять за таким броским названием? "Это может быть блок нескольких нескольких структур. Но меня больше интересует то, какие у них программы. Если базовые ценности сильно отличаются, то даже не надо призывать объединяться. Тогда группы должны конкурировать между собой, предлагая избирателям разный образ будущего", - делится Александр Милинкевич.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Ольга Карач же сетует, что сегодня "вся работа штаба Светланы Тихановской - при всем моем уважении к ней - построена как администрация президента, а нужна широкая коалиция или единый демократический фронт. Карач назвала два принципа, на которых, по ее мнению, надо объединяться: отрицание легитимности Лукашенко и горизонтальная интеграция.

 "Сейчас разные группы действуют параллельно и, к сожалению, не согласовывая свою стратегию и акции. Нам нужен новый политический субъект, некий штаб революции-2021, который будет управлять ею, потому что революцией-2020, по сути, управляли анонимные администраторы телеграмм-каналов. Это должен быть некий "коллективный разум", а принятие решений должно происходить на основе консенсуса и компромисса", - указала руководитель "Нашего дома".

Шансы на консолидацию противников Лукашенко

Мацкевич говорит, что на данный момент ему известно о существовании четырех вариантов меморандума об объединении сил оппозиции. Какова вероятность, что количество в данном случае в итоге перейдет в качество?

"Консолидироваться хорошо, когда есть всплеск активности, стоят большие задачи, и все понимают, что только вместе можно что-то сделать. Сейчас в Беларуси спад уличных акций, хотя сами протестные настроения сильно выросли. На спаде общественной активности или при отсутствии избирательной кампании трудно надеяться, что все сразу объединятся", - осторожно прогнозирует Милинкевич.

Сам же автор идеи антилукашенковского фронта также большого оптимизма не демонстрирует. "Шансы на такое объединение очень невелики. Но многие вещи делаются даже тогда, когда у вас всего один-два процента вероятности успеха. Это вопрос воли, ответственности, и искренности тех, кто эти занимается", - резюмировал Владимир Мацкевич.

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