"Вместе" с Бабарико: зачем белорусской оппозиции новая партия

Претендент на пост президента РБ, экс-банкир Виктор Бабарико, процесс по делу которого продолжается в Верховном суде Беларуси, призвал своих сторонников завершить создание новой партии "Вместе". Нужна ли она белорусской оппозиции, удастся ли ее официально зарегистрировать и способна ли такая структура повлиять на разрешение политического кризиса в стране - у DW.

Есть такая партия?

"Нам нужна партия", - подчеркнул в обращении к своим сторонникам Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО КГБ. Признав, что сам не являлся членом подобных объединений и ранее сомневался в их целесообразности, он призвал закончить создание партии "Вместе". "Причина инициативы Бабарико - надежда оппозиционных политиков на то, что в Беларуси наступит политическая весна, поэтому надо оставаться в повестке дня", - так заявление экс-банкира объяснил в интервью DW Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений (FIIA). Он считает призыв Бабарико своевременным и верным, так как в долгосрочной перспективе партия - удобный механизм для мобилизации сторонников.

Виктор Бабарико во время судебного процесса, 17 февраля 2021 года

"Политические перемены мирным путем занимают в среднем два с половиной года. Таким образом, долгосрочность (протестного движения. - Ред.) - важная основа для того, чтобы донести до режима то, что протестующих нельзя победить посредством террора, а для своих сторонников - что они не могут позволить себе пасть духом, даже если не видно света в конце туннеля", - полагает глава расположенного в Вильнюсе белорусского бюро фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) Якоб Вёлленштайн (Jakob Wöllenstein).

"До своего ареста Бабарико заработал себе определенный политический капитал - среди элит, интеллигенции, населения. Чем дольше он будет оставаться на обочине всех процессов, находясь в тюрьме, где оказались и основные члены его команды, тем больше он будет этот капитал терять. Партия поможет ему напоминать о себе, напоминать о том, что кто был главной фигурой перед началом президентской кампании. Это в принципе единственное, что он может сейчас делать", - добавил Нижников.

При этом он признал, что достижению главной цели белорусской оппозиции - свержению режима Лукашенко - появление новой партии едва ли поспособствует. Ее, прогнозирует эксперт, не зарегистрируют, и поэтому она не сможет участвовать в легальной политической борьбе и в выборах. С ним согласен и Вёлленштайн, назвавший регистрацию в нынешних условиях крайне маловероятной.

Надежды на регистрацию партии "Вместе"

"Режим в данный момент прилагает все усилия для того, чтобы не дать проявиться сопротивлению. Людей арестовывают даже за то, что они вывешивают флаги Японии или Англии (содержат белый и красный цвета как и исторический белорусский флаг. - Ред.). Как запрещенную демонстрацию рассматривают белый листок бумаги в окне. Поэтому сейчас, напротив, надо считаться с тем, что в ходе грозящей перерегистрации легальный статус, скорее, потеряют существующие партии", - предупреждает главы бюро фонда Аденауэра, близкого к правящей в Германии партии ХДС.

Якоб Вёлленштайн

Между тем представители штаба Бабарико подтвердили, что будут пытаться официально зарегистрировать партию "Вместе". Сейчас через официальный сайт создаваемой партии идет сбор заявок на членство в ней, для чего всем желающим нужно заполнить анкету. В конце весны должен состояться учредительный съезд партии.

На данный момент в Беларуси официально действуют 15 политических партий, представляющих весь традиционный спектр - от левых до правых. Для регистрации новой надо минимальное количество заявлений от потенциальных членов, в 1999 году увеличенное с 500 до 1000. Кроме того, требуются учредители от большинства областей Беларуси и города Минска. Они должны создать Минскую городскую организацию и региональные структуры, которые нужно регистрировать в областных управлениях юстиции, для чего необходимо арендовать офисы. Это серьезный барьер - у ряда действующих партий есть долги даже за их столичные офисы.

Окончательное решение принимает Минюст. Последний раз он дал добро на подобную инициативу 28 февраля 2000 года - тогда зарегистрировали "Консервативно-христианскую партию - БНФ" (КХП БНФ) во главе с политэмигрантом Зеноном Позняком. С тех пор безуспешно пытались пройти эту процедуру оргкомитет партии "Белорусская христианская демократия" (с 2009 года - 7 раз), Белорусская партия свободы и прогресса, Белорусская партия труда и Белорусская партия женщин "Надзея".

Какой будет партия "Вместе", и что нужно для ее успеха?

Любая партия как-то позиционирует себя на политическом поле, предлагая и продвигая определенную идеологию, отстаивая свой набор ценностей, обращаясь к конкретным группам населения. Чего тут ждать от проекта "Вместе"? Григорий Нижников считает, что Бабарико как политический лидер может выражать интересы белорусской интеллигенции, бизнеса и среднего класса. Четкого идеологического профиля эксперт не ожидает: "Это будет что-то в стиле Владимира Зеленского - мы за суверенитет, за развитие страны, рыночную экономику и нормальное сильное государство".

Григорий Нижников

В этой связи Нижников дал создателям "Вместе" один совет: "Партия не должна быть проевропейской или пророссийской, на данном этапе вопрос геополитической ориентации белорусов не интересует. И провозглашение таковой станет выстрелом себе в ногу". Кроме того, продолжает эксперт, надо учесть, что белорусы, как показывают соцопросы, разочарованы в левой экономической модели Лукашенко и "устали от популизма". При этом Нижников уверен, что чем более размазанной окажется программа партии Бабарико, тем ниже будут его шансы играть роль в белорусской политике в долгосрочной перспективе.

Белорусской оппозиции, по выражению Якоба Вёлленштайна, сейчас нужны маленькие победы и сохранение инициативы, чему могло бы помочь успешное де-факто создание партии. То, что Бабарико продолжает выступать за создание новой партии, является, по мнению Вёлленштайна, проявлением как долгосрочной стратегии, так и неизменных принципов: "Он записал выступление с призывом основать партию до своего ареста, летом прошлого года, а затем повторил его, находясь в тюрьме. Итак, он знал, что борьба может оказаться длительной".

Конкуренция на оппозиционном политическом поле

Именно длительная конфронтация требует профессионализации и структур, а также дальнейшего рекрутирования сторонников, убежден Вёлленштайн. По его словам, партия - очень хороший инструмент для этого, и тут даже не имеет решающего значения то, зарегистрирована она или нет.

Надо сказать, что после выборов в Беларуси возникли - преимущественно за рубежом - сразу несколько оппозиционных проектов. Где тут место партии "Вместе" и не вызовет ли ее создание обострения конкуренции среди демократических сил? Новых проектов действительно много, конкуренция между ними существует, мы видим эту "борьбу под столом", которая проявляется через разного рода "сливы", констатирует Нижников.

"Мы будем видеть растущее разочарование в этих политических проектах, потому что делаются громкие заявления, но, скорее всего, не будет результатов, и это не первый раз происходит. Если новая партия, пусть даже и незарегистрированная, будет проводить последовательную политику, находиться на твердых идеологических основах, работать с потенциальным избирателем на перспективу, а не смотреть на него как на ресурс здесь и сейчас, то эта партия сможет стать необходимым лидером белорусского протеста", - отмечает Григорий Нижников. И оговаривается, что это требует большой работы, и "мы не знаем, насколько Виктор Бабарико и его команда к ней готовы".

Смотрите также: